Per què es pot anar a missa i no a un concert o al teatre? Alba Vergès t'ho explica

Un acte que va congregar aquest dissabte unes 600 persones a la Sagrada Família ha encès les crítiques del món de la cultura, on es mantenen tancats teatres i cinemes per les restriccions de la covid-19.



Tot i que el Departament de Salut ha informat que obrirà un expedient als organitzadors de la missa, la conselleria recorda que l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol "només permet reduir aforaments i no tancar espais religiosos", ja que preval la llibertat de culte, que és un dret fonamental reconegut per la Constitució.



Dijous passat, la consellera de Salut, Alba Vergès, explicava en el programa de Gemma Nierga Cafè d'idees per què es pot anar a missa o a un museu i no al teatre.





?? Per què es pot anar a missa o a un museu i no al teatre?



?? Aquesta és l'explicació de la consellera Alba Vergés.#GemmaNiergaRTVE @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/MxY7OdDgFB — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2020