El risc de rebrot continua pujant a Manresa i anant a la baixa al Berguedà

Una de freda i una de calenta en les darreres dades corresponents al dia 3 de novembre (el departament de Salut les facilita amb un decalatge de quatre dies). La freda és que a Manresa, tot i no ser la ciutat amb més risc de rebrot de la tria de municipis feta per Salut, és el setè dia consecutiu que empitjora i se situa en 854 punts, mentre que a Catalunya és de 720.

La calenta o la bona notícia és que el Berguedà, que estava en el segon lloc en el rànquing de les comarques amb més risc de rebrot, ha baixat al tercer lloc, darrere de la Segarra i d'Osona. Amb tot, continua tenint un risc de rebrot molt elevat, de 1.259. Recordem que durant sis dies va encapçalar el rànquing pel que fa a les comarques. El risc de rebrot estima quantes persones hi ha amb capacitat de contagiar la malaltia en un moment determinat.

A diferència del Berguedà, a la comarca del Bages continua pujant. Si bé els dies anteriors ho havia fet de manera simbòlica (de 627 a 629), el salt ara és més destacat, fins a 651. Al Solsonès és encara més elevat (952), a la Cerdanya és de 746. Al Moianès, de 596 i a l' Alt Urgell, de 543. Només l' Anoia està per sota de 500.

Pel que fa als municipis, mentre que Manresa se situa a la banda alta del risc de rebrot de les ciutats que hi consten, Esparreguera i Igualada es troben a la banda baixa, per sota de 500 (478 i 339 punts, respectivament).

Quant a la velocitat de propagació (Rt, que mesura el nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa), el Solsonès és la tercera comarca amb l'índex més alt, darrere de la Vall d'Aran i la Ribera d'Ebre. A la Cerdanya l'índex és d'1,19. És la setena del rànquing. La novena és el Bages (1,15). La resta de les nostres comarques estan a 1 o bé per sota, com la mitjana de Catalunya.



Baixa a Catalunya

A nivell del país, Salut va informar ahir que el risc de rebrot havia tornat a baixar. Ho va fer en 11 punts i queda fixat en els 720 esmentats. Era de 986 entre el 21 i el 27 d'octubre. L'Rt també baixa i es manté per sota de l'1 (0,93). La setmana anterior era d'1,31. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), del 28 d'octubre al 3 de novembre n'hi va haver 28.461, xifra inferior al període anterior, del 21 al 27 d'octubre, amb 33.976. Això situa l'actual taxa de confirmats en 369,60 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (441,22). Durant l'última setmana s'han fet 222.803 proves PCR i 52.850 tests d'antígens, dels quals un 11,21% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (13,09%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,88 anys.

Hi ha hagut 61 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.543: 8.917 en hospitals o sociosanitaris (+35), 4.254 en residències (+5), 886 en domicilis (+3) i 486 no classificades (+18). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre s'han declarat 413 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 262.Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.720 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 21 i el 27 d'octubre, hi va haver 2.288 ingressats.Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 173 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 20.572. Amb la resta de proves, el total és de 22.503. En total, han mort 6.890 persones (+23).