L'Audiència Nacional jutjarà demà els tres únics gihadistes vius dels atemptats del 17-A

Demà comença a l'Audiència Nacional el judici pels atemptats d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La fiscalia demana per a Mohamed Houli Chemal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, els tres únics presumptes membres vius de la cèl·lula, penes de 41, 36 i 8 anys de presó, respectivament, per possessió d'explosius, pertinença a banda armada i conspiració per cometre estralls terroristes, però no per assassinat.

El judici està previst que duri fins poc abans de Nadal. Durant la instrucció de la causa han quedat molts dubtes sobre el paper real de l'imam de Ripoll, les seves possibles connexions internacionals i el paper dels serveis d'intel·ligència espanyols. Els atemptats van deixar 16 víctimes mortals i més de 140 ferits.

L'Audiència Nacional va tancar el sumari atribuint indiciàriament als investigats els delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, i delicte d'estralls en grau de temptativa als dos principals encausats, i col·laboració amb organització terrorista per al tercer.

Tot això sense limitar que les acusacions puguin acusar-los d'estralls terroristes consumats i assassinats en temptativa o lesions de caràcter terrorista per l'acumulació d'explosius al xalet d'Alcanar per preparar assassinats encara més massius.

Tant el magistrat instructor com la sala penal van descartar que cap dels tres processats participés presencialment en els assassinats a la Rambla de la capital catalana o el passeig marítim de Cambrils, i per això la fiscalia i les acusacions populars de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona no acusen per assassinat.

Sí que ho fan algunes acusacions particulars, com la de l'Associació 11-M afectats del terrorisme i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), que defensen desenes de víctimes. De fet, la UAVAT va arribar a contactar amb 273 víctimes directes o indirectes dels atemptats, però en el judici només hi estan personades 74.

A més, hi ha un centenar més de víctimes que aquesta entitat no ha pogut localitzar, tot i que sí que consten en documents oficials. Segons la UAVAT, són víctimes dels atemptats els 14 atropellats mortalment a la Rambla, els 125 ferits per la furgoneta, el jove Pau Pérez, assassinat a la Zona Universitària per Younes Abouyaaqoub, els tres mossos atropellats a la sortida per la Diagonal pel mateix Abouyaaqoub, els 29 ferits per les explosions d'Alcanar, la dona morta a l'atemptat de Cambrils i els 12 ferits allà mateix.

La investigació policial i la instrucció judicial, a més d'una comissió d'investigació al Parlament, han pogut determinar amb força exactitud les activitats els últims dies dels terroristes abans dels atemptats, però encara queden moltes llacunes per aclarir.