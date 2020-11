Omella: «Demano perdó si algú s'ha pogut ofendre però hem intentat complir les normes»

L'Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha demanat disculpes per si algú s'ha pogut ofendre per la missa que va aplegar 600 persones a la Sagrada Família. "Hem intentat complir les normes que teníem. Demano perdó si he fet alguna cosa malament però he intentat fer les coses ben fetes", ha afegit en una entrevista a 'Ser Catalunya'. En aquest sentit, ha assegurat que es va complir l'aforament del 30% que, segons ha dit, permetia fins a 800 persones. Omella ha rebutjat la proposta del Departament de Justícia de limitar els actes religiosos a 100 persones perquè, segons ha dit, "no és el mateix una església petita que una de gran". En declaracions a TV3, s'ha mostrat disposat a ajornar el pròxim gran acte previst.

Segons Omella, tothom comet "desencerts" a la vida i el que s'ha de fer és demanar perdó. En aquest sentit, ha admès que la missa amb 600 persones pot ser una equivocació. "Si t'has equivocat demanes perdó i ja està. Jo vull evitar confrontar-nos entre nosaltres", ha conclòs. Omella ha afirmat que en situació de pandèmia hi ha una "incertesa" que fa que no se sàpiga com encertar-la. Tot i així, ha assegurat que han intentat "amb humilitat" seguir les normes.

L'arquebisbe ha explicat que ha parlat amb la consellera de Justícia, Ester Capella, i amb el responsable d'Afers Religiosos i ha apostat per potenciar el diàleg entre institucions. Segons ha dit, el Govern tenia la invitació i sabia que se celebrava l'acte de beatificació a la Sagrada Família.

Omella ha concretat que ha quedat amb Capella que es veuran aquesta setmana per parlar i ha avançat que no està d'acord amb la proposta que el Departament de Justícia traslladarà al Procicat per limitar a 100 l'aforament màxim a actes religiosos a banda del 30%. I ha recordat que la religió i les celebracions litúrgiques són un dret fonamental juntament amb el dret a manifestació i la llibertat d'expressió.

En declaracions a 'Els Matins a TV3', Omella ha defensat que la Sagrada Família no es pot comparar amb una església petita perquè "hi ha una corrent d'aire impressionant" i es tracta d'un lloc molt ventilat.

L'arquebisbe creu que el Govern no els acabarà sancionant i que es limitaran a fer una investigació per veure si s'han respectat les normes. Tot i així, ha assegurat que no vol privilegis i que, per tant, si s'ha de fer una sanció, es farà. Malgrat tot, s'ha mostrat convençut que s'han respectat les normes "totalment".

Pel que fa a les futures celebracions religioses, Omella s'ha mostrat disposat a ajornar la pròxima gran celebració que és l'ordenació episcopal del bisbe auxiliar.