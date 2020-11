La pandèmia fa créixer l'interès per tenir una mascota a casa

Les protectores d'animals de la Catalunya Central han constatat els últims mesos un augment de persones interessades a adoptar o acollir un animal. La pandèmia de la covid-19 ha reduït les interaccions socials i les activitats al carrer. Per aquest motiu, hi ha gent que opta per introduir a casa una mascota, ja que aquesta els fa companyia, els genera feina i els proporciona diversió. Regió7 ha parlat amb responsables de protectores del territori i han destacat que, en especial, el que més ha demanat la gent són gats i gossos petits. Aquests són animals que reuneixen les característiques ideals per poder viure en espais petits.

Carme Pérez, directora de l'Associació Berguedana per a la Protecció dels Animals, afirma que «hem donat en adopció la majoria de gats que teníem, ara tenen molta sortida. Sembla que hi ha més moviment en gats que en gossos, i crec que és per comoditat, ja que amb un gat no has de ser tan actiu». Marc Junyent, president de Seproan Sallent, confirma que, «des del confinament, d'adopcions n'anem tenint sovint, però aquests dies el que mira més la gent són els gats».

Pel que fa als abandonaments d'animals, les protectores del territori no han notat un augment significatiu els mesos posteriors a l'inici de la pandèmia. Segons expliquen, el fet que la gent no hagi marxat lluny de vacances i s'hagi quedat més a casa ha evitat aquest problema. «Els abandonaments depenen de les vacances i ens vam trobar que el juny, quan hi ha el gruix important, la major part de la gent s'ha quedat a casa i no hi ha hagut aquesta onada. Si que vam notar un creixement al setembre, a la primera quinzena, però després al tornar a pujar els casos es va aturar. Ara estem una mica a l'expectativa del que passarà», explica Dolors Garcia, de la protectora APAN de l'Anoia.

Carme Pérez exposa que, pel que fa als abandonaments, el que hi ha hagut és «un boom increïble de gats en condicions bastants lamentables». Pérez explica el perquè d'aquest creixement de les colònies de gats. «Per culpa del confiament, les campanyes de castracions s'han fet molt tard i ha estat un any desastrós amb les entrades de gats a les protectores. Les gates comencen a estar en zel a partir del febrer i ha estat un boom bestial, però també és veritat que hi ha hagut moltíssimes més adopcions».

Aquesta tendència a l'alça de les persones que han volgut adoptar una mascota els últims mesos ja es va viure durant el primer confinament. En aquells moments, els cossos de seguretat van prohibir a les protectors que donessin animals en adopció, ja que consideraven que eren capritxs per passar les hores a casa i poder sortir a passejar, amb el temor que, un cop finalitzés, aquests animals tornessin a ser abandonats. «Al principi del confinament, a final de març, va venir la Guàrdia Civil per dir-nos que no donéssim animals en adopció fins que no s'acabés el confinament, ja que la fiscalia pensava que després hi hauria un abandonament d'aquest animals», explica Isabel Cirera, treballadora del centre d'acollida CAAD Moianès. Cirera també ha copsat aquest augment de l'interès en l'adopció d'un animal i opina que «hi ha més interès i gent que vol una mascota, però sobretot gossos d'unes característiques especials, gossos petits, joves d'edat... el que és més fàcil de tenir a casa i difícil de trobar en una protectora».

Les protectores asseguren que per tenir un animal de companyia s'ha de ser responsable. El confinament, el toc de queda, el tancament perimetral... són circumstàncies que poden portar una persona a acollir un animal de companyia per fer les circumstàncies actuals més laxes. Tot i això, les protectores tenen clar que no tothom és apte per poder tenir un animal. Rafaela González, presidenta d'Aixopluc Manresa, exposa que «els primers mesos de la covid-19 ens va trucar moltíssima gent per acollir animals, i també al setembre, quan les coses van tornar a empitjorar. Però això nosaltres no ho volem, les acollides són per a animals malalts i que necessiten molta cura».

Amb la pandèmia, el confinament i el creixement del teletreball els animals de companyia han estat moltes més hores amb els seus propietaris. Aquest fet ha estat beneficiós per als animals, ja que s'han sentit més estimats, però el problema arriba quan els hàbits canvien. Marc Junyent, president de la protectora de Sallent, creu que «als animals els ha afectat la pandèmia com a nosaltres, però molts hi han acabat guanyant. Perquè molts gossos als quals no treien, ara els han acabat traient més i han acabat estant més hores acompanyats que abans». Isabel Cirera recorda però que «estan molt agraïts que puguem estar per ells tota l'estona, però el que pateixen més és tornar-se a trobar sols després de tan temps a casa. Hi ha molta gent que ens truca per deixar l'animal aquí perquè després a casa no el poden tenir, no se sap estar sol després de dos mesos 24 hores amb ell, i de cop i volta, tenen un mal comportament».

Esther Garcia, propietària d'un refugi d'animals abandonats a Avià, apunta, però, que no tot ha estat positiu per als animals en aquest augment d'hores amb els seus propietaris a casa. «Hi ha molta gent que no sap quina responsabilitat porta tenir una mascota. Amb el confinament hi ha més maltractaments dels animals, ja que les persones estan més hores a casa, amb els nervis del virus, s'estressen i no saben com reaccionar», afirma.