Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

Regió7 dedica avui, dilluns 9 de novembre, el titular principal de portada i la foto al Baxi Manresa, que ahir va guanyar per un punt contra el Casademont Saragossa: "Forts ?ns al ?nal". Dos titulars més per als esports: Ansu Fati sabrà avui el temps que estarà fora de joc pel trencament de menisc i l'Igualada pateix la quarta derrota i queda a la cua de l'OK Lliga amb zero punts. El diari també destaca que Manresa suma tres dies sense cap defunció per covid; creix l'interès per tenir mascotes arran dels confinaments; entrevista a Joan Traveria, que va viure la covid en pròpia pell: «M'ha servit per no tenir tanta por de la mort»; el Govern posa a concurs l'actualització del projecte de l'estació de bus de Berga; i recosir l'entesa internacional i combatre la covid, els deures de Biden.

