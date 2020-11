Salut proposarà al Procicat prorrogar totes les restriccions actuals 15 dies més

El Departament de Salut proposarà aquesta setmana al Procicat prorrogar 15 dies més les mesures actuals davant de la covid-19, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol, a RAC1. "La proposta inicial que posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Després s'ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat", ha afirmat Ramentol, preguntat pel tancament al públic de bars i restaurants i per les altres restriccions. Sobre com serà el Nadal, el secretari general ha apuntat que es prendran les decisions el desembre perquè es pugui celebrar de manera segura, però ha descartat relaxar les mesures només pel fet que siguin festes: "L'epidèmia no entén de treves i no crec que ens en doni cap".

El doctor Ramentol ha destacat que totes les mesures que han pres des de mitjan octubre -el tancament de bars i restaurants, toc de queda nocturn, perímetres municipals el cap de setmana i suspensió de bona part de les activitats culturals, entre altres- "estan tenint impacte" per contenir la segona onada de la covid-19.

El secretari general de Salut ha justificat aquesta voluntat d'allargar les mesures 15 dies més al fet que, si bé Catalunya va superar la setmana passada el pic de contagis, encara no s'ha arribat al pic assistencial, i ha destacat, a més, que la baixada de la corba s'està produint "a un ritme molt lent".

Ramentol ha defensat que no es poden "repetir vells errors", amb referència a les "desescalades accelerades del maig". Segons ha explicat, s'està preparant un pla de desescalada que establirà com aixecar les restriccions segons l'efectivitat que s'atribueix a cadascuna. En qualsevol cas, Ramentol no n'ha volgut donar més detalls i ha resolt que parlar d'escenaris de desescalada quan encara no s'ha arribat al pic de pressió assistencial li sembla "prematur".

Sobre com serà el Nadal en pandèmia, Ramentol ha afirmat que aquesta és una qüestió que s'haurà d'"abordar amb tranquil·litat en els dies vinents". "Tots necessitem el Nadal d'alguna manera, però entre tots haurem de buscar la manera de fer-lo diferent", ha reflexionat. El secretari general de Salut ha deixat clar que, mentre duri la pandèmia, no canviarà el principi de fer activitats i trobades socials en grups com més reduïts, millor.

Salut preveu que Catalunya arribi al pic de pressió assistencial de la segona onada del coronavirus a mitjans o finals d'aquesta setmana, segons ha apuntat el secretari general del Departament, a RAC1. El pic de contagis es va superar la setmana passada, però els ingressos als hospitals encara continuen incrementant, si bé d'una manera més lenta en els darrers dies. Ramentol ha afirmat que serà "un pic altíssim" que "no és compatible amb el manteniment de l'activitat assistencial" i que per això cal que l'impacte de la covid-19 sobre el sistema sanitari baixi ràpid. Ramentol ha assenyalat que esperen una tercera onada a l'hivern, si bé no poden predir quan, i adverteix del perill que suposaria que se sobreposés a la segona.

Defensa de la gestió de la pandèmia a Catalunya

Preguntat per la situació epidemiològica a Madrid, que ha millorat en les darreres setmanes amb mesures menys restrictives de l'activitat social que a Catalunya, Ramentol ha respost que les dades que els arriben de la comunitat les posen "en quarantena". També ha explicat que és "lògic" que les dades millorin abans, ja que la segona onada va començar-hi unes setmanes abans.

També ha argumentat que la segona onada a Madrid ha avançat "a costa del patiment" del sistema sanitari i de "generació de llistes d'espera" i que aquest no és el model que Catalunya vol assumir, com ja va haver de fer en la primera onada, quan es va haver de desprogramar de forma massiva l'activitat no relacionada amb la covid-19.

El secretari general de Salut ha defensat la gestió a Catalunya, quan se li ha preguntat per les declaracions del ministre de Sanitat, Salvador Illa, sobre el fet que si es decreta un confinament domiciliari sigui general a l'Estat: "A Catalunya les coses s'han fet bé, amb anticipació i proactivitat, tot i que sempre es pot millorar. Toca perseverar en les mesures".