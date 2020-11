El «Tren del Silenci», la nova iniciativa per fomentar el silenci als trens

Avui ha començat l'operatiu per senyalitzar els vehicles de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que a partir de demà dimarts, 10 de novembre, començaran a circular identificats com a Tren del Silenci, una iniciativa amb la qual es fomentarà el silenci entre les persones usuàries mentre duri el viatge.

D'aquesta manera, els trens d'FGC (línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-la Pobla) s'aniran senyalitzant progressivament com a espais on caldrà mantenir el silenci, evitar parlar amb les altres persones i reduir la interacció social.

Aquesta recomanació pretén apel·lar a la solidaritat de tots els viatgers i fer que es comprometin a respectar amb civisme la resta d'usuaris en el marc de les actuals recomanacions de l'ATM: viatjar amb la mascareta ben posada en tot moment (i per tant, no menjar i no beure durant els trajectes), la recomanació de minimitzar la interacció social, evitant parlar durant els viatges, així com seguir la resta de recomanacions dels operadors de transport.

Gràcies a la col·laboració de tots els usuaris per mantenir el silenci dins del tren s'aconseguirà un espai més còmode i per tant una experiència en el tren més agradable i satisfactòria. El Tren del Silenci aporta factors positius al viatge: les persones que viatgin en aquest espai podran aprofitar el seu temps de desplaçament fent activitats que requereixin un cert grau de concentració, com ara llegir, estudiar o treballar, ja que en aquest cotxe es podrà aconseguir amb la col·laboració de tothom un alt grau de silenci.

Per aconseguir el silenci, als usuaris també se'ls demana la seva col·laboració i compromís en altres aspectes com dur els dispositius mòbils en silenci, evitar mantenir converses telefòniques i, en el cas d'escoltar música o fer servir algun dispositiu electrònic, utilitzar auriculars i abaixar el volum.

Els trens d'FGC estaran senyalitzats, tant a l'exterior com a l'interior, per tal que els usuaris puguin identificar clarament la recomanació de mantenir el silenci. Per garantir la informació de servei al client, a l'interior dels trens es mantindrà l'emissió dels missatges de megafonia.

En el cas que no es respectin aquestes indicacions, el personal d'FGC demanarà la col·laboració dels viatgers amb el convenciment que amb la col·laboració de tothom es podrà aconseguir aquest espai de confort i tranquil·litat lliure de soroll.