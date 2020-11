Tres dies de treva a Manresa sense cap mort per covid als centres assistencials

Encara és d'hora per treure conclusions, però és una bona notícia. Manresa es va poder mantenir, fins ahir, a l'hora de tancar l'edició, amb cap nova defunció per covid durant tres dies seguits; des de dijous. Per altra banda, els darrers índexs recollits per Salut (corresponents al dia 4; van amb quatre dies de decalatge) mostren una lleu millora a la ciutat pel que fa al risc de rebrot i a la velocitat de propagació en comparació amb els dies anteriors.

Dijous passat, tant la Fundació Althaia com l'Hospital de Sant Andreu van comunicar que hi havia hagut dues morts per culpa de la pandèmia, que situaven el total de defuncions en 258. El dia abans, dimecres, Althaia n'havia comunicat una altra i dimarts, quatre víctimes més, que s'havien produït des del dissabte anterior. Ahir, no hi va haver comunicació ni d'Althaia ni de Sant Andreu.

La bona nova que suposa que no hagi augmentat el nombre de defuncions pel virus s'afegeix a les dades del dia 4 de novembre a Manresa en relació amb els dies precedents. Mentre que el risc de rebrot no parava d'augmentar, situant-se molt per sobre de la mitjana catalana, el dia 4, va anar a la baixa, passant de 854 a 842. Igualment ho va fer la velocitat de propagació, passant d'1,37 a 1,29. Amb tot, en comparació amb el risc de rebrot de Catalunya, que aquell dia va ser de 697, continuava estant molt per sobre. Talment com la velocitat de propagació.

A les comarques del Berguedà, del Bages, del Moianès i de l' Anoia, el risc de rebrot també va baixar entre els dies 3 i 4. En canvi, al Solsonès, a la Cerdanya i a l' Alt Urgell, va pujar. Pel que fa a la velocitat de propagació, el Solsonès no es mou del tercer lloc en el rànquing, només precedit per la Vall d'Aran i Ribera d'Ebre.



11% de positius

A tot Catalunya, el risc de rebrot va baixar 23 punts en les darreres 24 hores i se situava en els 697 esmentats, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es mantenia en 0,93, mentre que la incidència a 14 dies retrocedia a 787,32 (810,82 en l'anterior balanç). En paral·lel, es van declarar 3.199 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 268.443 des de l'inici de la pandèmia. L'11,01% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També es va informar de 53 noves morts, amb un total de 14.596. Pel que fa als hospitals, hi havia 2.687 ingressats per covid-19 (+66) i 562 a l'UCI (+11), tenint en compte que s'inclouen els crítics en centres privats.

Pel que fa a la regió sanitària de la Catalunya Central, tenia un total de 19.105 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 279 més en les últimes hores. La xifra s'elevava a 21.537 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.732 persones en aquesta regió, dues més que en l'últim balanç. S'havien notificat 44 defuncions entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre en comparació amb les 18 de la setmana anterior.

El risc de rebrot havia baixat 14 punts i se situava en 834. La setmana anterior era de 1.097. La taxa de reproducció del virus es mantenia en 0,99 (la setmana del 22 al 28 d'octubre era d'1,35). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants era de 406,84. La incidència a 14 dies és de 878,38, pels 847,63 de la setmana del 22 al 28 d'octubre.

La regió té 192 persones ingressades (+15). En la setmana del 29 d'octubre al 3 de novembre hi va haver 172 nous ingressats.