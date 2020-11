Trobats dos joves morts per inhalar monòxid de carboni en una casa de Torrelles de Foix

Dues persones han mort aquest dilluns en una casa de Torrelles de Foix (Alt Penedès) per la mala combustió d'un generador elèctric. És la causa principal que assenyalen els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat, ja que les dues víctimes han inhalat una gran quantitat de diòxid de carboni. Es tracta d'un noi de 26 anys i una noia de 18, els quals eren parella sentimental. L'avís als serveis d'emergències l'ha fet poc abans de les 8 h la mare d'ell en arribar a la casa, quan ha trobat els dos cadàvers al garatge, segons han detallat fonts policials a l'ACN. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets, si bé la hipòtesi principal apunta a un accident perquè no hi ha indicis de criminalitat.

A banda dels Mossos d'Esquadra, al lloc dels fets també han acudit efectius del SEM i dels Bombers de la Generalitat. Aquests últims han estat requerits per inspeccionar el funcionament del generador elèctric. Al llarg d'aquest dilluns preveuen tornar a la zona per si és necessari prendre mesures de qualitat de l'oxigen i revisar novament el grup electrogen.