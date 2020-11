El Berguedà i el Solsonès han sumat en tres setmanes la meitat de tots els seus positius

Gairebé 5 de cada 100 berguedans i 4 de cada 100 ceretans han donat positiu per covid-19 en una prova PCR o en un test d'antígens des de l'inici de la pandèmia, segons les dades que diàriament actualitza el Departament de Salut a Dadescovid.cat i que també revelen que les tres darreres setmanes han estat especialment negres al Berguedà, però també al Solsonès: en aquest curt espai de temps s'han reportat la meitat de tots els casos que acumulen les dues comarques. A la Cerdanya, en canvi, la segona onada es va avançar i els dies amb més contagis van ser cap a mitjan setembre.

La proporció d'infectats, un 4,69% i un 4,04% de la població total del Berguedà i de la Cerdanya, respectivament, és més alta que la mitjana de Catalunya (3,91%) i molt més elevada que la de les altres comarques de l'àmbit de Regió7: al Bages, fins ara, un 3,53% dels seus habitants han donat positiu; a l'Anoia, un 3,55%; al Moianès, un 3,33%; a l'Alt Urgell, un 3,03%; i al Solsonès, un 2,0%.

El recompte de la Generalitat va començar l'1 de març i ahir arribava fins al 5 de novembre. Durant tot aquest període de vuit mesos, a tota la Catalunya Central s'han diagnosticat 14.472 casos en una població total de 403.339 habitants. És a dir, un 3,59% de la ciutadania ha tingut una PCR o un test d'antígens positius. De la xifra global, 6.359 casos confirmats corresponen al Bages; 4.293 a l'Anoia; 1.828 al Berguedà; 700 a la Cerdanya; 587 a l'Alt Urgell; 439 al Moianès; i 266 al Solsonès.

Aquestes dades poden donar una pista sobre la penetració del virus a cada territori, però no de l'abast total de l'epidèmia ja que no inclouen aquelles persones que hagin pogut tenir el coronavirus però que no se'ls va realitzar la prova corresponent en el seu moment. El què sí que indiquen les xifres és que la segona onada de la covid-19 està essent més crua que la primera en regions com el Berguedà, el Solsonès i el Moianès. Per exemple, a Solsona i comarca, un 46,62% dels positius acumulats s'han diagnosticat durant les darreres tres setmanes. Al Berguedà, el percentatge és del 44,15%. La mitjana de Catalunya és del 29,81% i per sobre d'aquesta número també s'hi troba el Moianès (36,22%) i l'Alt Urgell (35,09%). Per sota, hi ha la Cerdanya (27,43%), que com ja s'ha esmentat va patir una segona onada precoç al setembre; el Bages (25,33%) i l'Anoia (19,87%). Precisament aquestes dues darreres comarques van ser entre els territoris de tot Catalunya amb una major afectació durant la primera onada del virus.

Segrià i Osona, les comarques amb més percentatge de positius

A tot Catalunya, el Segrià i Osona són les dues comarques on un percentatge de població més elevat ha donat positiu fins ara en una prova PCR o test d'antígens. Els casos acumulats al Segrià pugen ja a 11.529, un 5,39% de la seva població (a la comarca hi habiten 21.3726 persones). A Osona, un 5,09% dels seus 163.734 habitants

ha donat positiu, 8.329 d'infectats en total. El Berguedà se situa a prop seu, amb un percentatge molt similar al del Gironès (4,79%), el Pla de l'Estany (4,44) i el Barcelonès (4,41%), on ja s'ha superat els 101.481 contagiats.