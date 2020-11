Dos dels acusats dels atemptats a Catalunya el 17-A neguen la seva participació en la cèl·lula gihadista

Driss Oukabir i Said Ben, acusats de participar i col·laborar en els atemptats perpetrats el 2017 a Catalunya, han negat la seva integració en la cèl·lula gihadista i insistit que no coneixien l'imam de la mesquita de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, líder espiritual dels terroristes.

L'Audiència Nacional ha iniciat a les deu del matí el judici als tres acusats pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils (Baix Camp) que van causar la mort de 16 persones i 140 ferits.

Després d'acollir-se el primer dels acusats, Mohamed Houli, al seu dret a no declarar, Driss Oukabir, a nom del qual va llogar presumptament la furgoneta utilitzada en l'atemptat de la Rambla, ha respost a les preguntes de la seva defensa per negar la seva participació en els fets i la seva integració en la cèl·lula gihadista.

"Com m'havia d'integrar en una cèl·lula, no, si jo ni era religiós ni practicant. No tenia relació amb ells (en referència als cinc membres que van cometre els atemptats), no m'ajuntava amb ells", ha assegurat Driss, que ha explicat que va llogar la furgoneta perquè el seu germà, abatut pels Mossos després de l'atemptat de Cambrils i dos joves li van demanar per "fer una mudança".

Oukabir, per a qui la Fiscalia sol·licita 36 anys de presó, ha reiterat que no coneixia l'imam de la mesquita de Ripoll ni el centre religiós, i que la seva vida era la de "fer negocis amb drogues" i consumir cocaïna, haixix i marihuana.

Sí que ha admès que, tot i que no veia gaire el seu germà, els mesos previs a l'atemptat, especialment l'anterior, aquest li insistia que "resés i anés a la mesquita".

També ha respost a la seva defensa, però no al fiscal, Said Ben Iazaa qui segons les acusacions va prestar la seva documentació i la seva furgoneta per comprar i transportar precursors explosius a la cèl·lula, fets pels quals afronta una petició de vuit anys de presó per col·laboració.

Ben Iazaa ha admès que va deixar a "dos nois marroquins" el seu vehicle, però en cap moment li van explicar per què necessitaven la furgoneta, sinó simplement que volien transportar "uns productes de neteja".

Ha assenyalat que ni va parlar amb ells de religió, ni va tenir mai contacte amb l'imam ni va visitar el xalet d'Alcanar, on el dia abans del que atemptats es va produir una explosió en què van morir dos membres de la cèl·lula, entre ells l'imam Abdelbaki es Satty, líder espiritual el grup i qui va emprendre el 2015 l'adoctrinament dels joves terroristes.



Mohamed Houli, ferit en l'explosió d'Alcanar, mostra el seu penediment

Mohamed Houli Chemlal, acusat de formar part de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Catalunya el 17 d'agost del 2017, ha assegurat al tribunal de l'Audiència Nacional que jutja aquests fets que ratifica tot el que ha declarat fins ara i ha afirmat que "se'n penedeix".

Houli Chemlal és el primer dels tres acusats del judici d'aquest dimarts que ha declarat al tribunal de la secció tercera de la sala penal, que presideix Alfonso Guevara. Des d'un habitacle de vidre, on es trobava acompanyat dels altres dos acusats, ha recordat que en la instrucció va declarar voluntàriament.

A més, aquest acusat, que va ser ferit en l'explosió d'un habitatge a Alcanar (Tarragona) on es preparaven els explosius per atemptar a Barcelona, ha indicat que s'acull al seu dret de no declarar però que ratifica tot el que ha dit fins ara en aquest procediment i ha mostrat que se'n penedeix.

"El meu penediment es basa en què tots els cops que m'han avisat per declarar he declarat, fins i tot he declarat voluntàriament", ha afirmat a la seva advocada, María del Carmen González, que li ha preguntat si era un sentiment "sincer". "Òbviament", ha dit Houli Chemlal.



Vídeos i fotografies amb explosius

A petició de la fiscal Ana Noé, s'han mostrat diversos vídeos i fotografies en els quals apareix l'acusat manipulant explosius amb altres membres de la cèl·lula gihadista. També s'han reproduït les declaracions que va prestar davant el llavors titular del jutjat central d'instrucció 4 Fernando Andreu, perquè la representant del ministeri públic considera que es va contradir en les compareixences.

La Fiscalia sol·licita per a Houli Chemlal la pena més alta entre els tres acusats: 41 anys de presó pels delictes de pertinença a organització terrorista, tinença, dipòsit i fabricació d'explosius, i conspiració per cometre estralls terroristes, perquè ha entès que "va formar part d'una cèl·lula criminal local seguidora dels postulats de l'organització terrorista Estat Islàmic reunida al voltant de la causa de la figura de l'imam de les comunitats 'El Fath' i 'Annour'", de Ripoll.

En l'escrit d'acusació provisional afegeix que tenia una "bona relació d'amistat" amb l'imam i que va començar a "mostrar interès per l'islam i també a assistir regularment a la mesquita".

D'altra banda, Houli Chemlal ha respost amb un simple "sí" a diverses preguntes sobre la seva col·laboració amb la justícia, que va contactar voluntàriament amb l'equip de seguretat del centre penitenciari d'Alcalá-Meco per assumir els fets, tot i que el president del tribunal ha interromput diverses vegades l'interrogatori de l'advocada perquè l'acusat ha respost quan inicialment s'havia acollit al seu dret de no declarar.