Espanya tindrà 20 milions de dosis de la vacuna de Pfizer a principis del 2021

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha considerat que la notícia que va revolucionar dilluns les borses, sobre que la vacuna de les farmacèutiques Pfizer i BioNTech és «eficaç en un 90%», és un «pas important, prometedor i rellevant». Si bé, ha considerat que «encara queden mesos» difícils per passar i no convé «baixar la guàrdia».

El titular de Sanitat ha explicat que la UE tancarà un contracte amb BioNTech/Pfizer i altres companyies per a la distribució d'antídots contra el covid «aquesta setmana o la setmana vinent» i, a partir d'allà, Espanya «calcula» que rebrà, a principis del 2021, 20 milions de dosis de l'antigen de Pfizer, «que servirien per «immunitzar uns 10 milions de persones», ja que fan falta dues injeccions per aconseguir la protecció.

«Si tot va com està previst [...] a principis de gener amb aquesta i potser amb altres vacunes començarà una fase de vacunació i calculem que al maig hi haurà un percentatge suficient rellevant de la població espanyola i europea vacunada», ha precisat en una entrevista en 'La hora de La 1', de TVE.

Segons el vaticini del ministre, si res es torça, serà a partir del maig, quan la pandèmia «entrarà en un estadi diferent», per això el Govern ha previst precisament aquesta data perquè decaigui l'estat d'alarma.

Illa ha explicat que tot i que no es «descarta» obligar la ciutadania a vacunar-se, espera que no s'hagi d'arribar a aquest extrem, perquè la societat respongui en «termes favorables» a la campanya de vacunació, igual que ha succeït aquest any amb la vacuna de la grip, que ha registrat entre un 30% i un 40% d'increment respecte als registres de l'any passat. «Serem clars i contundents amb la gent que diu mentides i que juga a l'anticiència, no ho tolerarem», ha avisat el ministre respecte al moviment antivacunes.

Els antígens que siguin autoritzats per l'agència europea del medicament es distribuiran gratuïtament als centres de salut i els col·lectius que en primer lloc es vacunin seran els que decideixi el grup d'experts conformat fa setmanes pel Govern, les comunitats autònomes i les societats científiques. «Aquí ens guiarem pel que ens diguin els experts, però la informació que rebo d'aquest grup és que es començarà pels grups més vulnerables», com són les persones grans, els col·lectius amb més predisposició a patir Covid de forma severa i els professionals sanitaris.

Estabilització de la pandèmia



D'altra banda, el ministre ha tornat a descartar que en els pròxims dies es decreti un confinament domiciliari a l'assenyalar que les dades demostren una «certa estabilització» de la pandèmia i primer cal avaluar les mesures que estan prenent a l'empara de l'estat d'alarma abans de portar a terme mesures més dràstiques que, «amb sinceritat», el Govern creu que es podran «evitar».

Fins ara la Comissió Europea també ha entaulat negociacions amb les empreses CureVac i Moderna mentre que ha firmat contractes amb tres farmacèutiques més: AstraZeneca, per 300 milions de dosis, Sanofi-GSK, per 300 milions de dosis, i amb Johnson&Johnson, per 200 milions d'antídots.