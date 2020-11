El fiscal general dels EUA autoritza tots els fiscals a investigar el presumpte frau electoral

Terratrèmol al Departament de Justícia dels EUA. El director de delictes electorals, Richard Pilger, ha dimitit aquest dilluns a la nit (matinada de dimarts a Espanya) poc després que el fiscal general, William Barr, autoritzés tots els fiscals federals del país a investigar el presumpte frau en les eleccions presidencials.

«Havent-me familiaritzat amb la nova norma i les seves ramificacions [...] lamentablement he de renunciar al meu càrrec com a director de la Divisió de Crims Electorals», ha anunciat Pilger en una comunicació interna filtrada a mitjans nord-americans. Pilger ha lamentat que l'ordre de Barr «deroga una norma de 40 anys de no interferència [federal] en investigacions de frau electoral durant el període anterior a la de certificació de les eleccions».

Aquesta dimissió arriba després que Barr critiqués el paper del departament de Pilger i instruís tots els fiscals del Departament de Justícia a investigar presumptes irregularitats en les passades eleccions presidencials abans que els resultats siguin definitius. Amb aquesta ordre, Barr posa els fiscals federals al servei de l'estratègia de Trump, que no ha reconegut la seva derrota en els comicis de la setmana passada davant el president electe, Joe Biden, i denuncia sense proves un frau electoral de grans dimensions.

«Autoritzo a investigar denúncies substancials d'irregularitats en el vot o en la tabulació del vot abans de la certificació de les eleccions en les seves jurisdiccions en certs casos, com ja he fet jo en instàncies específiques», assenyala Barr en un memoràndum als seus fiscals.

«Aquestes investigacions i revisions poden realitzar-se si existeixen denúncies clares i aparentment creïbles d'irregularitats que, si són certes, podrien potencialment afectar el resultat d'una elecció federal en un estat concret», ha afegit.

El fiscal general (ministre de Justícia) del president, Donald Trump, ha instruït també als seus fiscals que descartin denúncies de casos que, si són certs, no afectin el resultat final, ja que aquests poden reprendre's una vegada certificats els resultats.

Al memoràndum, Barr mostra la seva preocupació pels protocols existents en el departament per a una investigació d'aquest tipus, que assenyalen específicament que no s'han d'activar fins que els resultats són oficials. Barr ha qualificat aquests protocols, als quals ha al·ludit Pilger en la seva dimissió i que tenen com a objectiu que siguin els estats i no el Govern federal qui decideixi les eleccions, «passius i demorats», i opina que «poden donar lloc a situacions en les quals una mala conducta electoral no pugui rectificar-se de manera realista».

La campanya de Trump i el Partit Republicà han interposat més d'una desena de demandes –unes quantes ja retirades– en diversos estats denunciant presumptes irregularitats, però encara que aquests casos fossin certs no semblen suficients per revertir el resultat.

Per guanyar les eleccions als tribunals, Trump hauria de capgirar l'escrutini a Pennsilvània, Geòrgia i Nevada o Arizona, tots, estats en els quals Biden ja ha sigut declarat guanyador o lidera l'escrutini de forma clara.