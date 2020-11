El Govern català decidirà abans de divendres si flexibilitza les restriccions per la covid-19

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que l'executiu decidirà "entre dimecres i divendres" i de la mà del Procicat si flexibilitza o manté les restriccions per contenir la covid-19. A més, Budó ha assegurat que totes les mesures que està decretant el Govern i la seva durada venen avalades "per la recomanació de les autoritats sanitàries, i així seguirà sent". En aquest sentit, i davant l'especial preocupació pel tancament de la restauració, la consellera ha explicat que "si hi ha una possibilitat de començar a flexibilitzar les mesures, s'estudiarà i es decidirà". "El que està clar és que ha de ser una flexibilització lenta, però treballem perquè no s'allargui la situació ni un dia més del necessari", ha sentenciat.

Budó, que no ha volgut concretar més quant de temps es preveu allargar les restriccions ni quin abast tindran les possibles flexibilitzacions, ha insistit que el Govern "està treballant" i "analitzant les dades epidemiològiques" per valorar si les mesures es mantenen més setmanes o es pot començar una desescalada. "Esperarem que ho diguin les autoritats sanitàries, com sempre hem fet. Sempre hem seguit les seves recomanacions", ha dit. Tot i això, s'ha mostrat agraïda per les propostes i idees que el gremi de la restauració fa arribar per poder reactivar els seus negocis. "Entenem que hem de poder planificar la flexibilització que permeti la reobertura, perquè pugui passar aquesta setmana, la vinent o l'altra. I ho hem de tenir previst i treballat, per a no improvisar", ha comentat. En aquest sentit, ha explicat que el Govern "tindrà en compte" totes les propostes per poder incloure les que siguin possible dins d'aquests escenaris de flexibilització. "Volem fer-ho amb el màxim acord possible", ha sentenciat.

Per últim, Budó no ha volgut entrar a comparar la situació epidemiològica, les dades de contagis ni la situació de la restauració de Catalunya i de la Comunitat de Madrid. Però sí ha remarcat que les mesures que ha pres el Govern fins ara "s'ha evidenciat que han servit per reduir el contagi i que calia fer-les urgentment". "Estan fent efecte i estem controlant a poc a poc l'epidèmia. Les dades encara no són bones, en preocupen, però tenim ja els primers efectes", ha conclòs.