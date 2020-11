Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Pràcticament unanimitat en les portades d'aquest dimarts a l'entorn de la vacuna de la covid-19. Regió7 dedica avui, dimarts 10 de novembre, el seu titular principal a la residència Sant Bernabé de Berga, que suma quatre morts en dos dies i seixanta casos. La fotografia és per a la protesta a Berga de l'hoteleria, que fa sentir la seva angoixa pel tancament. El diari també destaca que Manresa consolida una incipient millora de la taxa de risc; els Lacetània proclamen els veredictes però la gala depèn de la pandèmia; entrevista a Joan Coll, que ha viscut la covid en pròpia pell: «Per l'amor de Déu, tingueu consciència, que és molt greu!»; Pedro Martínez, trenta anys i cent victòries amb el Manresa; i entrevista al nou cap de Junts per Berga, Ferran Aymerich: «Per gestionar bé una ciutat no n'hi ha prou amb tenir un bon alcaldable».



'El País': "Pfizer enciende el optimismo con su vacuna contra la covid"

'El Periódico': "Vacuna d'optimisme". 'El Punt Avui': "Sense pressa"

'Diari de Girona': "Mor als 93 anys Domènec Fita, un mestre de l'art"

'La Razón': "Pfizer tendrá 1.300 millones de vacunas covid en 2021"

'Ara': "Pfizer anuncia una vacuna amb el 90% d'efectivitat"

'ABC': ""Queremos tener 50 millones de vacunas en diciembre""

'El Mundo': "La Bolsa pulveriza récords por la vacuna de Pfizer 'eficaz en el 90%'"

'La Vanguardia': "L'anunci d'una vacuna imminent i eficaç dispara les borses"