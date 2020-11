Com seran les eleccions del 14-F? Es votarà en pavellons i no en escoles

En les eleccions del 14 de febrer s'utilitzaran pavellons o altres espais amplis similars que permetin com a mínim 2,5 metres quadrats per persona. Així ho estableix el document aprovat pel Procicat sobre l'adequació de col·legis electorals i procediment de vot. El document, avançat per 'El matí de Catalunya Ràdio' i al què ha tingut accés l'ACN, també diu que s'utilitzaran espais alternatius a les escoles i que, en cas que no hi hagi alternativa, els centres educatius només seran col·legis electorals si hi ha una "desinfecció acurada". A dins de les seus electorals es preveu un mínim de dues cues per votar. Una d'específica per a col·lectius vulnerables i una altra per a la resta de votants. Es faran tests antígens a tots els membres de la mesa.

Tot i que inicialment el document elaborat pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que té la competència en processos electorals, preveia una franja horària perquè votessin els infectats de covid-19, el document aprovat pel Procicat ho elimina.

S'estableixen les condicions i distàncies que s'hauran de complir dins de les seus electorals. Hi haurà espais d'espera a l'aire lliure per reduir al mínim el nombre de persones a l'interior d'edificis, en les cues s'haurà de respectar la distància d'1,5 metres i l'ús de la mascareta serà obligatòria. A més, només podrà accedir al centre de votació el votant, sense acompanyant excepte els casos que es requereixi assistència.

I és que, segons el document, es farà test d'antígens als membres de la mesa i al personal acreditat (responsables de l'administració i de seguretat, interventors...) abans de constituir-se la mesa. També se'ls prendrà la temperatura, que haurà de ser inferior a 37.5 i hauran d'entregar una declaració d'auto-responsabilitat on declararan que no tenen altres simptomatologies compatibles amb la covid-19.

L'objectiu del Govern és prioritzar que els votants portin el sobre amb la papereta des de casa i, per aquest motiu, durant la campanya institucional es promourà aquesta pràctica. Pel que fa a les meses de votació, el document estableix que se situïn a una distància mínima de 2 metres entre elles, es posaran elements que impedeixin la circulació entre taules i es farà neteja i desinfecció constant de les meses.

Tenint en compte les circumstàncies excepcionals per la pandèmia, el Govern demanarà a la Junta Electoral Central reforçar el procediment d'elecció de membres de mesa per tal de "garantir el nombre de suplents necessaris per substituir aquells que el dia de les eleccions hagin donat positiu en els tests d'antígens o tinguin una simptomatologia compatible amb la covid-19".