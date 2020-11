Els terroristes del 17-A volien atemptar a la Sagrada Família, el Camp Nou i la torre Eiffel

Els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 havien redactat un text que podria servir per reivindicar atacs terroristes i entre els seus objectius hi havia la Sagrada Família, la Torre Eiffel i el Camp Nou. L'inspector dels Mossos d'Esquadra encarregat de la investigació el primer any ha explicat que entre les ruïnes de l'explosió d'Alcanar es va trobar en un llibre d'Abdelbaki Es-Satty l'encapçalament d'una carta que "es podria utilitzar en una reivindicació en un acte terrorista". També es van trobar fragments d'un document amb frases que "queden una mica inconnexes" però que mostren la data del 20 d'agost del 2017 en el calendari musulmà àrab, el dia que estava previst el partit de futbol entre el Barça i el Betis.

"En nom d'Al·là el misericordiós, breu carta dels soldats d'Estat Islàmic als croats i als infidels". Aquest és l'encapçalament d'una carta que es podria interpretar com a una reivindicació dels atemptats que preveien fer, segons ha explicat l'agent. També es va trobar una foto on Es-Satti es reivindicava com a soldat d'Estat Islàmic.

En un telèfon trobat a les runes d'Alcanar es van identificar més de 40 cerques de les entrades i sortides del Camp Nou i informació sobre el partit de futbol entre el Barça amb el Betis. La investigació va determinar els altres objectius per les cerques realitzades, un viatge a París de l'11 i 12 d'agost i les declaracions de Mohamed Houli. "No hi havia un pla B per si sortia malament", ha dit.

Pretenien executar els atacs amb furgonetes carregades d'explosius i bombones de butà, amb armilles explosives i 19 granades que es van trobar entre les ruïnes de l'explosió d'Alcanar. Pel que fa als vehicles, l'agent ha dit que en un primer moment Younes Abouyaaqoub va parlar amb empreses d'autocaravanes i després va fer gestions per llogar "vehicles 4x4 robustos", però finalment van llogar les furgonetes.



Bandera de Daesh a mig fer



Entre les runes d'Alcanar es va trobar més informació que relacionava els terroristes amb Daesh. Hi havia una bandera de l'organització a mig fer, de manera artesanal. També es va trobar un ordinador amb "multitud de llibres d'adoctrinament". També apareixen cerques de diversos objectius com l'Audiència Nacional buscada més de 200 vegades, entre d'altres.

Des del mateix ordinador s'havia buscat informació sobre un manual de fabricació d'explosius per a principiants el novembre del 2016. El febrer del 2017 es va buscar com fabricar explosius amb nitrat de plom, nitrat d'alumini i àcid nítric. La darrera cerca sobre explosius és sobre detonadors el mateix mes.

En una tauleta hi havia diversos vídeos jihadistes, un dels quals mostra la crema de documentació i segons l'investigador podria haver estat "inspirador". També es va trobar una càmera de fotos amb una targeta amb diversos vídeos i fotos. En aquests vídeos es menciona els dos principals líders de Daesh.

Estructura piramidal



L'agent ha explicat que el grup s'organitzava a manera de "xarxa de base" amb "llaços d'amistat i fins i tot de família" en què tots ells "es coneixien de molt petits". Això els feia un grup "impenetrable amb una confidencialitat extraordinària" i una relació "endogàmica" perquè "no es relacionaven amb ningú més".

L'estructura era "piramidal" i estava encapçalada per Abdelbaki es-Satty, el "líder espiritual" que "probablement dirigia la cèl·lula". Transmetia les directrius a les tres persones més properes a ell, Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hichamy i Youssef Aalla. Un segon esglaó era el format per Mohamed Houli i Omar Hichamy. El tercer esglaó era el de Hussein Abouyaaqoub, Saïd Aalla, Moussa Oukabir i Driss Oukabir, que "participaven però no de manera tant directa com ho feien els primers", ha indicat.

L'investigador ha explicat que les sis reivindicacions que hi va haver dels atemptats per part del Daesh indiquen que "el van considerar un atac molt important, el més important després dels atacs terroristes del 2015 a París". Ha afegit que la primera reivindicació va ser "després de quatre hores" amb "l'aparell propagandístic de Daesh de primer ordre".



Comiat abans dels atemptats



A preguntes de la resta d'acusacions, l'inspector ha explicat que la nit abans dels atemptats, el 16 d'agost, Moussa Oukabir, mort a Cambrils, va anar a casa del seu germà Driss i se'n va acomiadar "amb efusivitat, amb una forta abraçada, com si fos l'últim cop que es veien", va explicar l'acusat quan va ser arrestat la tarda del dia 17.