Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 11 de novembre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia a la capital del Bages: "Sis morts i el doble d'ingressats per covid a Manresa en una setmana". La fotografia és per a la crisi que viu el sector de la restauració, amb el titular "Els bars demanen aire". El diari també destaca que els autònoms viuen amb indignació el col·lapse de la tramitació dels ajuts; Illa preveu signar amb Pfizer aviat i tenir molts vacunats el maig; l'epidèmia en dotze mapes: cinc mesos pujant i baixant; entrevista a Toni Gallardo, cirurgià a l'Hospital de Berga que ha tardat dos mesos a recuperar-se de la covid: «Patir em feia una por bestial»; Memòria divulga el periple de dues manresanes pioneres de la política; i Jordi Estany, entrenador del Grup Via CB Artés: «Amb el virus es poden fer pocs pronòstics, prefereixo no fixar-me un objectiu».

