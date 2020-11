Augmenta la mitjana d'edat dels nous casos de covid a Manresa, el Bages i el Solsonès

Els nous casos detectats per PCR o tests d'antígens afecten cada cop més persones d'edats compreses entre 40 i 50 anys. A Manresa, el Bages i el Solsonès la mitjana dels nous casos és de 46 a 48 anys en el període de l'1 al 7 de novembre, el darrer amb dades del departament de Salut de la Generalitat.

Si es comparen amb el que passava dues setmanes abans, del 18 al 24 d'octubre, hi ha hagut un notable augment de l'edat mitjana.

Aquesta és la tendència i afecta al conjunt de comarques de l'àmbit de cobertura del diari excepte al Berguedà per la disrupció en aquell període concret de l'aparició de casos en residències. Cal recordar que el 25 d'octubre es va fer públic que la residència Sant Bernabé de Berga tenia 36 residents que havien donat positiu de coronavirus en la prova PCR i una desena de treballadors que també tenien covid-19 i que estaven fent aïllament al seu domicili.

Mentre que a Catalunya la mitjana d'edat dels nous positius és de 40,4 anys i dues setmanes abans era de 40, totes les comarques de l'àmbit de cobertura del diari menys el Moianès la superen. I no només això sinó que ha registrat un significatiu increment de la mitjana d'edat, a excepció del Berguedà com s'ha comentat.

Encapçala el rànquing l'Alt Urgell amb 51,5 anys d'edat mitjana dels nous positius en el període de l'1 al 7 de novembre, mentre que del 18 al 24 d'octubre era de 42,7 anys. Al Berguedà la darrera mitjana és de 48,4 anys i dues setmanes abans era de 60; al Bages, 47 anys i dues setmanes abans 42; al Solsonès 44,8 anys i abans 33,4; a la Cerdanya, 41,6 anys i 38,8; a l'Anoia, 40,4 anys i 35, i al Moianès, 39,4 i 29,6.

De 39 a 46 anys a Manresa

Pel que fa a Manresa, ha passat dels 39,6 anys de mitjana dels nous positius del 18 al 24 d'octubre als 46,1 anys de l'1 al 7 de novembre.

A Catalunya s'han declarat 2.897 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 276.162 des de l'inici de la pandèmia. El 10,67% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 5 noves morts, amb un total de 14.745. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.675 ingressats per covid-19 (-62) i 597 a l'UCI (+6), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

El risc de rebrot ha tornat a baixar, ho ha fet 22 punts i queda fixat en 611. Era de 785 entre el 25 i el 31 d'octubre. L'Rt baixa lleugerament fins a 0,88. La setmana anterior era de 0,99. La incidència a 14 dies és de 727,44 entre l'1 i el 7 de novembre i ja se situa per sota del 833,12 de l'interval anterior (25-31 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període de l'1 al 7 de novembre n'hi va haver 24.785, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 31.231. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 321,86 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (405,57).