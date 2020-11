Ferrocarrils estén a totes les línies la campanya perquè es viatgi en silenci

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha estat senyalitzant la seva flota de 120 trens per fomentar el silenci i incidir així en la lluita contra la propagació de la covid-19. Els combois de les línies de Manresa i Igualada (Llobregat-Anoia), així com també els de Barcelona-Vallès i els de Lleida-la Pobla, s'han estat logotipant amb el lema «Tren del silenci» i tenen en els diferents vagons adhesius amb pictogrames (tant a l'interior com a l'exterior) per tal que els usuaris puguin identificar clarament la recomanació de no parlar i de reduir la interacció social. La mesura també s'estendrà als cremalleres de Montserrat i de Núria.

«Es tracta d'una nova iniciativa per fer més segur el transport públic i reduir la probabilitat de contagi», segons ha posa en relleu el president d'FGC, Ricard Font.

Per aconseguir aquest objectiu, als usuaris també se'ls demana la seva col·laboració i compromís en aspectes com dur els dispositius mòbils en silenci, evitar mantenir converses telefòniques i, en el cas d'escoltar música o fer servir algun dispositiu electrònic, utilitzar auriculars i abaixar el volum. En el cas que no es respectin aquestes indicacions, el personal d'FGC demanarà la col·laboració dels viatgers.

«Es tracta només d'una recomanació, però va en la línia de donar més tranquil·litat i seguretat a l'usuari. I també de fer més agradable el seu viatge», subratlla Font. El president d'FGC apunta que actualment l'ocupació als trens no arriba al 60% en les hores punta, habitualment de set a nou del matí. «Tampoc és un moment de gran interacció social entre les persones, però si s'evita que la gent parli no hi haurà les partícules d'aerosols que poden transmetre la covid-1», remarca Ricard Font, que situa la iniciativa del «Tren del silenci» com un complement a d'altres mesures com el gel hidroalcohòlic a totes les estacions o l'obligatorietat de la mascareta. En aquest sentit, concreta que durant els primers dies es produïa una mitjana de 12 a 13 denúncies diàries d'usuaris per no portar mascareta, però que des de fa unes setmanes les sancions són anecdòtiques. «La gent compleix estrictament i té una actitud totalment responsable», destaca Font.

L'ATM també fa campanya

Per la seva part, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha felicitat Ferrocarrils per aquesta iniciativa del «Tren del silenci» i aplaudia igualment la resta d'operadors del transport públic «amb iniciatives similars». «Són mesures per fer del transport públic un espai més segur, tot garantint la mobilitat», constatava Calvet, que ha tornat a reiterar la necessitat «d'allargar l'hora punta» i així evitar les aglomeracions.

D'altra banda, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) també aposta per la seguretat al transport públic i ha engegat la campanya «Nosaltres i tu, fem un viatge segur». L'acció informativa –que es va iniciar ahir i tindrà una presència destacada en mitjans de comunicació i xarxes socials- vol remarcar les mesures que des de fa mesos estan prenent tots els operadors de la xarxa, a la vegada que recorda i agraeix totes les mesures que han de prendre les persones usuàries.

«Amb la corresponsabilitat entre empreses operadores i persones usuàries, s'aconsegueix que el risc de contagi al transport públic sigui mínim», apunten des de l'ATM.

Entre les indicacions de la campanya hi ha la recomanació de viatjar en silenci a tota la xarxa de transport públic (metro, tren, tramvia i autobusos urbans i interurbans), l'ús correcte de la mascareta i, consegüentment, no menjar ni beure; evitar aglomeracions i quan sigui possible les hores punta (entre 6 i les 9 del matí); rentar-se les mans abans i després d'accedir al transport públic; i no viatjar en cas de ser potencial element de contagi, per trobar-se malament o estar en quarantena preventiva.