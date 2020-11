Els Mossos confirmen la implicació dels acusats en els atemptats del 17-A

Tres mossos d'esquadra van confirmar ahir en el judici la implicació dels acusats Mohamed Houli, Driss Oukabir i Said Ben Iazza en els preparatius dels atemptats jihadistes comesos a l'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils.

L'Audiència Nacional va reprendre ahir el judici en el qual la Fiscalia demana 41, 36 i 8 anys de presó, respectivament, per als acusats, els dos primers com a presumptes integrants i el tercer com a suposat col·laborador de la cèl·lula formada al voltant de l'imant de Ripoll Abdelbaki Es Satty. Aquest va morir en l'explosió de la casa d'Alcanar on preparaven els artefactes per cometre atemptats, ocorreguda la nit del 16 d'agost del 2017, en què també va morir un altre terrorista i va resultar ferit l'acusat Mohamed Houli, que va ser portat a l'hospital de Tortosa.

Segons els Mossos de d'Esquadra, aquesta explosió va precipitar que l'endemà cometessin els atemptats a la Rambla de Barcelona, mitjançant atropellaments amb una furgoneta, i al passeig marítim de Cambrils, amb ganivets i una destral, que van deixar 16 morts i 140 ferits. Els agents van mantenir que realment el que estaven preparant era un atemptat amb furgonetes bombes, granades i cinturons explosius suïcides per al 20 d'agost del 2017 al Camp Nou amb ocasió del partit entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Betis, així com altres accions contra la Sagrada Família, a la capital catalana, i la Torre Eiffel, a la capital francesa.

Els agents van relatar que van prendre declaració a Mohamed Houli a les quatre de la tarda del 17 d'agost, minuts abans que es produís l'atemptat de la Rambla, sense que en aquest moment sabessin que l'explosió d'Alcanar tenia relació amb una cèl·lula terrorista i quan totes les hipòtesis estaven obertes. En aquella primera declaració, Mohammad Houli va manifestar als mossos que les persones que vivien a la casa d'Alcanar li van dir que la pólvora que tenien era per fabricar un «prototip de petard» i les bombones per a un negoci que no li van concretar. Van afegir que cap a les cinc de la tarda el mort Younes Abouyaaqoub va entrar a la Rambla atropellant totes les persones que trobava al seu pas amb un furgoneta que havia estat llogada a nom de l'acusat Dris Oukabir.

Els mossos van destacar que sobre dos quarts de vuit de la tarda a la furgoneta van trobar el passaport de Mohamed Houli, davant la qual cosa li van comunicar a l'hospital que quedava detingut per un possible delicte de terrorisme. Un dels agents va destacar que llavors va confessar que a la casa d'Alcanar portaven dos mesos preparant els explosius, que ell col·laborava en l'elaboració i que l'objectiu era cometre atemptats en monuments de Barcelona.

Els testimonis van manifestar que l'acusat Said Ben Iazza va prestar la seva furgoneta isotèrmica amb la qual els terroristes van transportar fins a la casa d'Alcanar els precursors d'explosius que van comprar a diferents localitats.

Els cinc terroristes que van cometre els atacs de Cambrils ja a la matinada del dia 18 van ser abatuts pels mossos, igual que Younes Abouyaaqoub el 21 d'agost en una carretera de Subirats quan es dirigia als agents amb ganivets i amb un cinturó d'explosius simulat. Els responsables de la investigació van recalcar que la idea inicial de la cèl·lula era atemptar al Camp Nou i a la Sagrada Família i que alguns dels seus integrants van viatjar els dies 11 i 12 a França on van realitzar fotos a la Torre Eiffel de París com a possible objectiu.

A més van indicar que en els dispositius electrònics confiscats a la cèl·lula tenien un llistat de poblacions turístiques de la costa catalana amb discoteques de localitats com Lloret de Mar i Sitges. Igualment van assegurar que van realitzar recerques a internet d'altres possibles objectius com l'Audiència Nacional a Madrid i la festa de la Tomatina de Bunyol.