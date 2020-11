Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 12 de novembre, "Les associacions de veïns de Berga es mobilitzen contra l'increment dels impostos". La fotografia és per als trens del silenci de FGC, iniciativa que s'ha impulsat perquè la gent viatgi en silenci per lluitar contra la propagació de la covid. El diari també destaca dos morts més pel coronavirus a Manresa i tres a Igualada; l'esport base es considera essencial i exigeix que se'l desconfini; entrevista a Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA i directora general de l'Onada: «Les residències rebem l'efecte de com està tot el país»; els empresaris berguedans llancen la seva proposta de recuperació; i el testimoni de la covid en pròpia pell d'avui, Miquel Coll: «Quan em vaig contagiar feia 18 dies que no sortia de casa».

