Vora un 30% dels millennials catalans no pot estalviar per a la jubilació per falta d'ingressos

Vora un 30% dels 'millennials' catalans –nascuts entre el 1978 i 1999- no pot estalviar per a la jubilació per falta d'ingressos. Segons l'estudi 'Els millennials davant la jubilació', publicat aquest dijous pel BBVA, tan sols quatre de cada deu enquestats dediquen habitualment una part dels seus ingressos a algun producte d'estalvi. D'entre els que no estalvien –el 60% restant- la meitat assegura que el seu salari els ho impedeix. Durant la presentació, l'entitat ha destacat que les pensions són "una de les grans preocupacions" pels ciutadans del territori i ha aportat la següent dada: gairebé a meitat dels 'millennials' (49%) creu que no rebrà una pensió pública quan es jubili per la poca confiança que tenen en el sistema de pensions.

De fet, i centrant les dades en productes d'estalvis lligats exclusivament a la jubilació, el BBVA apunta que només un de cada sis catalans (el 19%) ja ha començat a estalviar per a la jubilació. Pel que fa als que encara no han començat a estalviar, l'entitat revela que més de la meitat dels enquestats (el 58%) considera que "seria convenient" començar-ho a fer. Per altra banda, els participants de l'estudi creuen que l'edat mitjana per començar a estalviar per a la jubilació serien els 38 anys.

Preguntats per l'edat de jubilació, el consens és majoritari. Els catalans no es volen jubilar més tard dels 65 anys. En concret, un terç de les persones enquestades declara que li agradaria fer-ho tan aviat com sigui possible, mentre que tan sols un 5% desitjaria fer-ho el més tard possible o mai. Un 48% encara no ha pensat, mentre que el 16% restant desitjaria fer-ho a una edat mitjana de 63 anys. Malgrat tot, dues terceres parts de les persones que han donat una edat concreta no confien a poder-se jubilar quan ells prefereixin.

Els catalans aposten per reformar el sistema de pensions

Davant la desconfiança en el sistema de pensions actuals, l'enquesta del BBVA posa de manifest que bona part dels 'millennials' catalans (el 81%) opina que s'ha de reformar el sistema de pensions. D'aquests, sis de cada deu aposten per una reforma "profunda".

Entre les opcions plantejades per reduir la despesa en pensions, la preferida és la d'introduir un nou càlcul per a les pensions. Aquesta opció, escollida pel 41% dels enquestats, proposa que cada pensionista cobri en funció del que ha cotitzat durant la seva vida laboral. La segona opció passa per reduir l'import de les pensions més altes, una proposta que han triat el 31% de les persones.

Alhora, els catalans aposten per implementar un sistema de pensions públiques que es complementi amb estalvi privat, sigui el promogut per les empreses (previsió ocupacional) o pels mateixos treballadors (previsió individual). De fet, només un terç dels enquestats creuen que el model actual del sistema de pensions és l'ideal.

En aquest sentit, l'estudi indica que el 64% dels catalans veurien amb bons ulls que el Govern incrementi els incentius fiscals a les empreses que ofereixen plans de pensions als seus empleats. De fet, un 68% coincideix que s'hauria "d'exigir" a les empreses que oferissin plans de jubilació com a part de la retribució als seus assalariats. Això sí, bona part d'ells (el 75%) també assenyalen que l'adhesió a aquests sistemes per part dels treballadors hauria de ser voluntària.

Una mostra de 434 persones

L'estudi del BBVA constava d'un qüestionari de 12 minuts que es van dur a terme entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre. A Catalunya es van realitzar 434 entrevistes, i la mostra al conjunt de l'Estat va ser de 3.085. Segons l'entitat, les enquestes es van distribuir de forma proporcional respecte a l'edat i el nombre d'habitants de cada comunitat autònoma.