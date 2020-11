Una nena de 12 anys supera la covid després d'ingressar en estat crític a Vall d'Hebron

L'Hospital de Vall d'Hebron ha aconseguit tractar amb èxit una nena de 12 anys que es trobava en estat crític per una miocarditis causada per la covid-19. La jove, de Mallorca, va estar ingressada a l'hospital Son Espases de Palma i després va ser traslladada a Barcelona, on s'ha mantingut hospitalitzada gairebé 45 dies, 17 dels quals a l'UCI pediàtrica.

La pacient va ingressar a Son Espases després de tenir una inflamació de miocardi. A l'hospital es va constatar que tenia «una evolució fulminant», segons el doctor Joan Balcells, cap de l'UCI Pediàtrica de Vall d'Hebron, i es va decidir traslladar-la a l'hospital català.

Segons Balcells, el trasllat va ser complicat, ja que primer es va haver de traslladar la màquina fins a Son Espases, connectar la pacient, i després tornar les dues a Vall d'Hebron.

Gràcies a la coordinació dels centres, en menys de sis hores la pacient va poder rebre el tractament i ser traslladada.

Una vegada en tractament amb l'Ecmo (una màquina que substitueix temporalment la funció del pulmó), la nena es va estabilitzar, i al voltant d'una setmana després el seu cor va tornar a recuperar la funció habitual.

Després d'una convalescència relativament curta a l'UCI, la pacient va passar a planta sense cap ferida orgànica i va començar la rehabilitació, i després de gairebé 45 dies va tornar a Son Espases, on va quedar ingressada quatre dies més fins a rebre l'alta mèdica, sense cap seqüela.

Casos poc freqüents en nens

La noia tenia un hipertiroïdisme causat per la malaltia de Graves tot i que els doctors descarten que tingués res a veure amb la complicació de la covid-19.

Segons la doctora Susana Melendo, de la Unitat de Patologies Infeccions i Immunodeficiències de Pediatria, la covid-19 en estat greu és molt poc freqüent en nens i, a més, difereix de la representació que té en adults, ja que l'afectació pulmonar que té en persones de més edat no es dóna en nens.

La doctora apunta, de fet, que les úniques situacions greus en nens que han viscut com a especialistes han sigut precisament amb pacients amb aquesta patologia inflamatòria concreta.

Des de l'inici la pandèmia a l'Hospital Infantil Vall d'Hebron han sigut ingressats un total de 48 pacients amb aquesta malaltia, dels quals 14 han ingressat a la Unitat de Cures intensives Pediàtriques. Tots els pacients han tingut una bona evolució clínica.