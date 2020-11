Restriccions a Catalunya per la covid: aquestes són les mesures després dels últims canvis

Malgrat que les dades del coronavirus a Catalunya mostren una lleugera millora, la Generalitat ha decidit aquest dijous prorrogar 10 dies més, fins al 23 de novembre, les mesures acordades per frenar la corba de contagi, incidint en la reducció de la mobilitat i de la interacció social. Són les mesures que inclouen els tancaments perimetrals i que van entrar per primera vegada en vigor el 30 d'octubre i que es van prorrogar el 6 de novembre. Segueix doncs una de les mesures més polèmiques: el tancament de bars i restaurants. També es mantenen tancats gimnasos, cines i teatres. La novetat és que es permet reprendre l'activitat als centres d'estètica.

El Departament de Salut ha proposat aquesta pròrroga per consolidar les incipients dades esperançadores de l'epidèmia i fonts d'Interior han assenyalat que «és necessari perseverar per mantenir la tendència» de millora epidèmica. Repassem a continuació les restriccions.



No es podrà sortir de Catalunya

Segueix el confinament perimetral de Catalunya, el toc de queda nocturn i el confinament municipal de cap de setmana. No es podrà entrar ni sortir de Catalunya durant tota la setmana. La mobilitat està garantida per anar a treballar o anar a l'escoles.

Així mateix, es permeten els desplaçaments, adequadament justificats, per algun dels següents motius: assistència a centres sanitaris, tornada al lloc de residència habitual, atenció a persones dependents, desplaçaments a entitats financeres o d'assegurances, a requeriment d'organismes públics o judicials, renovació de documents oficials, realització d'exàmens així com per a casos de força major. Aquestes excepcions també s'apliquen en el cas del confinament municipal de caps de setmana.



Restricció de mobilitat entre municipis

El confinament perimetral restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana. Des de les 06.00 hores de divendres a les 06.00 hores de dilluns. En municipis limítrofs es permetrà la mobilitat en casos de pràctica esportiva individual a l'aire lliure. No està sotmesa a restricció la circulació en trànsit.



Continua el tancament de bars i restaurants

Seguirà un tancament que va començar en aquest cas el 15 d'octubre i que ha portat el sector a mobilitzacions. La pressió per a la reobertura ha sigut molt intensa. Però el Govern ha decidit mantenir el tancament 10 dies més, fins al 23 de novembre, a l'espera que millori la situació en les ucis. El servei d'entrega de menjar a domicili es permetrà fins a les 23.00 hores, una hora més de l'autoritzat fins ara.

Queden exclosos els restaurants d'hotels i allotjaments turístics, que podran obrir únicament per atendre els hostes del seu establiment. També queden exclosos els serveis de restauració integrats a centres sanitaris, així com menjadors escolars.

Reobren els centres d'estètica

Els centres d'estètiques i massatges, amb serveis individuals i cita prèvia, podran reobrir. Els centres amb finalitats sanitàries (fisioteràpia, rehabilitació) ja estaven operatius.



Tancament gairebé total de la cultura

Tancament gairebé total de les activitats culturals: Teatres, cines i sales de concerts hauran de tancar durant almenys 15 dies. Els museus, arxius, sales d'exposicions i galeries d'art podran obrir al 33% del seu aforament. Les biblioteques només podran portar a terme el seu servei de préstec.



Tanquen els gimnasos

Es tanquen els gimnasos i els centres esportius. S'ajornen totes les competicions esportives amateurs durant els 15 dies previstos de confinament perimetral. Queden igualment suspesos els entrenaments.



Tancament de centres comercials

Els centres comercials i comerços de més de 800 metres quadrats també han d'abaixar la persiana, sempre que no siguin d'alimentació i serveis essencials. Sí que podrien obrir si redueixen la seva superfície d'atenció a menys de 800 metres quadrats i redueixen l'aforament al 30%. Els comerços que tinguin menys de 800 metres quadrats podran obrir amb el 30% de l'aforament.

Els comerços minoristes d'alimentació, begudes, productes higiènics, productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, centres de jardineria podran obrir sigui quina sigui la seva superfície. Les perruqueries només podran oferir serveis relacionats amb la higiene dels cabells.



Adeu a les extraescolars

Se suspenen també totes les activitats extraescolars, a excepció d'aquelles que es realitzen en grups bombolla dins de les escoles. Continuen les classes presencials en l'educació primària, tot i que a partir de 3r d'ESO es podria optar per un model híbrid. S'insta els centres educatius a impulsar per les classes virtuals en els nivells de Batxillerat i Formació Professional. Les universitats continuaran fent l'activitat a distància. Els rectors han arribat a un acord per mantenir les classes virtuals tot el mes de novembre.

Teletreball

El Govern endureix les condicions de mobilitat per forçar les empreses a promoure el teletreball. «S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar el treball a distància o teletreball, llevat quan sigui impossible realitzar aquesta activitat laboral a distància o quan no es disposi acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest últim cas, s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o de similars», dicta el DOGC.



Parcs i jardins

Se suspèn l'obertura de parcs i fires d'atraccions. També es prohibeix l'obertura de locals d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Els parcs i jardins públics, així com les seves àrees de jocs infantils, continuaran oberts. Quedaran tancats a partir de les 20.00 hores.



Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament. Una novetat és que es limita a 100 persones el nombre d'assistents a cerimònies religioses.



Sense fires, ni congressos ni casinos

Es manté la prohibició de celebrar fires i congressos. Així mateix, també segueixen tancats casinos, salons de joc o de bingo. També continuen tancats els centres cívics.



Transport públic

El transport públic manté la seva oferta al 100% tot i que es produeixi una disminució de la demanda. Es podrà ajustar l'oferta en horari nocturn i en cap de setmana en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta es manté entre les 06.00 i les 09.00 hores els dies feiners.



El toc de queda nocturn

Les restriccions a la mobilitat nocturna decretada pel Govern de Pedro Sánchez per a tot Espanya, i que el Govern ha ampliat en una hora prohibeix la circulació als carrers i els desplaçaments a tot Catalunya entre les 22 i les 6 hores del matí. Les excepcions a aquesta norma són:



Assistència sanitària d'urgència.

Adquisició de productes farmacèutics o de primera necessitat per raó d'urgència (a l'establiment més pròxim al domicili).

Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.

Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.

Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que necessitin activitat a l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).

Actuació urgent davant òrgans judicials.

Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.

Tornada al lloc de residència habitual en cas de viatge.

Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 hores a les 6 hores de la matinada), amb desplaçament individual pròxim al domicili.

Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Es commina les persones a portar el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d'empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Àmbit social

L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre elles generant un espai de confiança i seguretat. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.



Àmbit laboral i professional

S'han de prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques. Si no és possible, s'han d'aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària... En cas que no es pugui mantenir la distància, s'ha de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc. Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Ús de la mascareta

És obligatori utilitzar-la en espais de treball d'ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l'interior. No és obligatori en espais de treball tancats al públic, una vegada la persona estigui en el seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.



Transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% tot i que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn. Els usuaris no poden realitzar en el transport públic activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar o beure. Les estacions en espais tancats han d'oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.