Salvament Marítim rescata 281 migrants a Canàries, i un mínim de 12 són hospitalitzats

Salvament Marítim va rescatar ahir a Gran Canària, Tenerife i Fuerteventura 281 immigrants en quatre piragües i dues barcasses, dotze dels quals van ser derivats a hospitals, per la seva mala situació, segons van informar a Efe fonts d'aquest servei públic i el 112. I la xifra d'hospitalitzats podria créixer perquè encara havien d'arribar al moll d'Arguineguín 53 ocupants més d'una última piragua.

A Tenerife va ser rescatat un grup de 90 homes d'origen subsaharià. El balanç de rescats es completa amb un grup de vuit homes magrebins en una barcassa localitzada a l'est de Fuerteventura. Tots els rescatats a Gran Canària van ser derivats al campament d'emergència del port d'Arguineguín, on ahir hi havia 1.980 persones, segons va fer públic el jutge de control del Centre d'Internament d'Estrangers de Gran Canària.



Més de 70 morts en el naufragi d'una embarcació davant la costa libanesa

Més de 70 migrants i refugiats han mort en l'enfonsament davant la costa de Líbia d'una embarcació amb la qual provaven d'arribar al sud d'Europa, segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que ha atès els supervivents.

A bord de la barcassa, hi viatjaven més de 120 persones, entre les quals diversos nens. La Guàrdia Costera i alguns pescadors de la zona han aconseguit desembarcar 47 persones amb vida, i s'han recuperat els cadàvers d'almenys 31 migrants.

En concret, l'OIM estima que 74 persones han perdut la vida en el naufragi, que s'ha produït davant la costa de Jums, i ha confirmat que encara busquen més possibles víctimes.