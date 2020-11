La venda de loteria de Nadal aguanta a finestreta, però la de bars i entitats cau en picat

Aquest Nadal, la venda de loteria no serà bona. Així ho preveuen administracions de les comarques centrals consultades per aquest diari, que estan obertes i mantenen la clientela que compra per finestreta però es ressenten del tancament de bars i restaurants i de la inactivitat d'entitats i clubs esportius, que ho tenen més complicat que mai per vendre les participacions si és que n'han arribat a adquirir.

A l'administració de loteria Bonavista de Manresa han notat «pocs canvis» en les vendes a finestreta, «però aquest any serà dur», apunta el seu responsable, David Carmona, tenint en compte que «bona part de la loteria la deixem als bars perquè la venguin», i per altra banda, «s'ha perdut cap al 20 o el 30%» d'entitats que habitualment en reservaven per fer-ne participacions. «Això és el gruix del que es ven per Nadal», afegeix la responsable de l'administració La Fortuna de Manresa, Rosa Santasusana, i explica que «molta gent es va animar a fer reserves però ara els costa de vendre els talonaris», fins al punt que «algun ja ens els han tornat». Vaticina que «serà una de les pitjors temporades de l'última dècada», perquè «difícilment» es podria recuperar el que ja s'ha perdut per més que la restauració pugui obrir aviat i les entitats puguin funcionar amb relativa normalitat.



Ja es va tard

Montse Pey, de l'administració número 2 de Berga, coincideix que amb unes restriccions més laxes igualment «seria molt difícil recuperar el que hem perdut aquestes setmanes». Es refereix, per exemple, «als bars que venien a buscar números per als clients», i a la gent «que no ve per por». Amb aquesta «incertesa» augura «molt més retorn de loteria, que ja era del 20 o el 30%».

Altres anys, a hores d'ara «no parava de portar loteria arreu per anar-ne reposant en bars i restaurants que es quedaven sense, i aquest any, res de res, serà un desastre», apunta la responsable de l'administració número 1 de Moià, Olga Valldeoriola, i diu que si la cosa no canvia «segur que n'haurem de retornar molta». En el seu cas, i per mirar d'atreure clients, ha potenciat més que mai el negoci a través de les xarxes socials, tot i que per ara aquesta administració no ven online.



«La crisi no fa vendre més»

Les vendes a finestreta «van funcionant» a loteria Singla d'Igualada, però en general «segur que baixaran», diu la seva titular, Imma Singla, «perquè hi ha entitats que ja no han reservat números, i el que s'ha perdut ja no es pot recuperar». I és que «les administracions som un més de la cadena, i això que amb la crisi es ven més loteria és una fal·làcia, no ens ha passat mai», assegura.

«La gent gran no surt tant, i a l'hora de gastar es va molt més amb peus de plom», apunta la responsable de l' administració Les Bases, de Manresa, Vanessa Manzano. En aquest cas, la frenada també s'ha notat a finestreta «perquè a aquestes alçades ja ho tindríem sempre ple i aquest any hi ha estones d'aturada». Manzano percep que «ara s'escatima més, i si abans se'n comprava per a la família o amics, ara no tant». Pel que fa a les entitats, «n'hi ha que s'han tirat enrere», diu Manzano, que calcula que això pot suposar «cap al 20 o el 30% del total».

En canvi, a La Vinya Boja de Solsona hi ha hagut fins i tot un repunt de vendes a finestreta entre comentaris d'alguns clients «que amb un any tan dolent segur que tocarà», explica la seva titular, Carme Angrill, però, com la resta, aquesta administració també pateix la paralització de les entitats i el tancament de bars i restaurants.