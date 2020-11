15 denúncies per consum d'alcohol al carrer a Manresa en dues setmanes

La Policia Local de Manresa ha posat un total de 15 denúncies des de la declaració del segon estat d'alarma fins al 8 de novembre passat per consum d'alcohol a la via pública, segons van informar fonts municipals consultades per aquest diari. A banda d'aquestes denúncies per consum d'alcohol, des que es va decretar l'estat d'alarma el 23 d'octubre passat el cos policial local ha posat 123 denúncies per incompliment de les diferents restriccions que s'han decretat.

Pel que fa al desglossament del conjunt de les denúncies entre les mateixes dates, la majoria, fins a un total de 51, estan relacionades amb l'ús de la mascareta, ja sigui perquè els denunciats no en portaven o la duien mal posada.

També s'ha aixecat acta per 37 infraccions relacionades amb temes de mobilitat o incompliment del toc de queda. En aquest sentit cal recordar que no es pot estar al carrer sense un motiu justificat entre les 10 de la nit i les 6 del matí, i que tampoc no es pot sortir del municipi si no es té una raó de pes, des del divendres a les 6 del matí fins al dilluns a la mateixa hora.

A Manresa, la Policia Local també ha posat fins a nou denúncies per reunions de grups en els qual se superava el llindar màxim de les sis persones, i també s'han denunciat sis casos en els quals no es respectaven les distàncies de seguretat.

Finalment, també s'han detectat cinc infraccions d'establiments –dues al mateix– per no respectar les restriccions derivades de l'estat d'alarma.

Pel que fa al consum d'alcohol al carrer, que es produeix en diferents indrets de la ciutat, ahir mateix Regió7 publicava que la cantonada entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de la Sardana de Manresa és un dels punts on el consum d'alcohol a la via pública està generant més malestar entre els veïns que en pateixen les conseqüències.

Segons expliquen diversos veïns de la zona i la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, es tracta d'un problema que ja ve de temps enrere però que arran del tancament de bars i restaurants s'ha agreujat. Els veïns narren que hi ha un grup de persones que fins al tancament del sector de la restauració estaven en un bar, i ara, des de mig matí i fins a la nit, s'instal·len en uns bancs que hi ha en un tram de l'avinguda de Francesc Macià comprès entre el carrer de Viladordis i el de la Sardana per beure alcohol. Aquest grup, diuen els veïns, provoquen aldarulls entre ells mateixos i també nombroses molèsties.

A més, és una zona molt freqüentada per famílies amb infants ja que és un punt de pas cap a l'escola Oms i de Prat que es troba just al xamfrà del davant. Això ha provocat algunes tensions amb pares i mares que han retret el comportament d'aquestes persones que beuen alcohol al carrer i en plena llum del dia.

Fonts municipals van assegurar a Regió7 que són conscients de la problemàtica de l'indret i que al llarg del dia diferents patrulles passen per la zona.