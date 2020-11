Desembarquen davant les costes de Sicília les persones rescatades per Open Arms

Alguns dels migrants rescatats per l'ONG catalana |

Alguns dels migrants rescatats per l'ONG catalana | Open Arms

Les persones rescatades per l'ONG Open Arms han començat a desembarcar davant les costes de Sicília aquest dissabte. Així ho ha anunciat la mateixa organització, que ha explicat que se les transfereix a un vaixell on passaran la quarantena abans de tocar terra. En total, són prop de 260 immigrants rescatats en els darrers dies en diverses operacions al mar Mediterrani.

"Per fi acaba la seva odissea al mar i enrere queda Líbia. Tan de bo la UE les tracti millor", ha piulat l'ONG a Twitter. Entre les últimes operacions de salvament hi ha la d'una pastera amb més d'un centenar de persones a bord que va trencar-se per la meitat en plena operació de rescat.

A causa d'aquest incident, que es va produir just quan els primers nàufrags pujaven a una llanxa de l'ONG per dur-los a l'Open Arms, almenys cinc persones van perdre la vida, entre elles un nadó de sis mesos. La pastera va col·lapsar i el terra va cedir.

El nadó va ser rescatat durant el naufragi però finalment va morir. En les últimes hores, sis persones havien estat evacuades d'urgència en un helicòpter de la guàrdia costanera italiana, entre els quals hi ha el cádaver del nadó i la seva mare.

L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) estima que almenys 527 persones han perdut la vida al Mediterrani central quan provaven d'arribar a les costes del sud d'Europa. El ministeri de l'Interior italià xifra en gairebé 31.000 els migrants i refugiats que han arribat a Itàlia aquest any, tres vegades més que en el mateix període del 2019.