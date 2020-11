Trump segueix sense reconèixer la derrota però deixa entreveure que hi haurà un nou govern als EUA

El president sortint dels Estats Units, Donald Trump, segueix sense reconèixer la derrota després de les eleccions presidencials del 3 de novembre però ha deixat entreveure que hi haurà un nou govern als EUA. En la seva primera compareixença en vuit dies, Trump s'ha dedicat exclusivament a lloar la gestió de la pandèmia de la covid-19 i a aplaudir els avenços en la vacuna.

Però preguntat per si hi hauria algun nou confinament al país, el president sortint ha deixat anar: "Aquesta administració no anirà a un confinament, però la pròxima qui sap què farà", ha apuntat Trump. De fet, el resultat final de les eleccions ja s'ha donat a conèixer amb victòria de Biden amb 306 vots electorals pels 232 de Trump. El 8 de desembre seran oficials.