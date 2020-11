Els centres d'estètica de Manresa reobren poc esperançats de recuperar pèrdues

L'esteticista Àuria Caus, de l'Espai Bellesa de Manresa, es va assabentar que podia obrir perquè li ho va dir una clienta que havia llegit la notícia. Després va venir una allau de trucades per concertar hores, i ahir ja tenia les dues properes setmanes plenes de clientes que no volien esperar a depilar-se, a un massatge o a rebre un tractament per a la pell. Tot i la resposta de la clientela, les esteticistes de la capital del Bages creuen que ho tindran molt difícil per recuperar les pèrdues que ha suposat mantenir la persiana abaixada durant un mes, i lamenten que l'Ajuntament no hagi destinat ajuts econòmics per al sector, tal com han fet d'altres de la regió central.

«Les setmanes de tancament han estat brutals. No només ha estat un perjudici econòmicament, sinó també emocionalment», afirma Àuria Caus. A les 10 del matí ja va rebre la primera clienta, Gemma Casasayas, que en assabentar-se de la notícia ja va demanar hora, i assegurava sortir radiant. «Tenia moltes ganes de venir perquè, a part dels serveis d'estètica, també m'ha fet un massatge i ja tinc una altra cara», explicava quan marxava. No tots els centres van obrir les portes ahir, alguns ho faran demà. És el cas l'esteticista Eva González, que tot i tenir moltes ganes d'obrir, assegura que els perjudicis de mantenir tancat el negoci han estat massa grans. «Ha fet molt mal al sector perquè la campanya de Nadal per als nostres centres ja comença a l'octubre. Moltes clientes ja solien venir aquest mes a començar tractaments pensant en les festes», assegura.

El repunt de Nadal

González alerta que, tot i l'arribada de Nadal, el sector passarà una situació econòmica complicada perquè, tot i que les setmanes prèvies a les festes se sol fer més calaix, són beneficis que serveixen per compensar els mesos que no hi ha tants ingressos. «Aquest cop el calaix que fem aquests dies no seran destinats per a això, sinó a sufragar els costos del dia a dia», afegeix, i és que es queixa d'haver de continuar pagant totes les despeses i els impostos malgrat tenir l'aixeta tancada durant un mes. En aquest sentit, també lamenta la poca sensibilitat de bancs i, sobretot, de les administracions.

Precisament les esteticistes van demanar a l'Ajuntament de Manresa ajuts, però els responsables del consistori els van contestar que no hi ha suficient pressupost per donar una dotació econòmica específica per al sector. Els ajuts dels autònoms no els esperen rebre fins a l'any que ve. «Nosaltres hem de pagar ara. No podem esperar», reitera González.

Els centres consultats asseguren que durant els propers 15 dies ho tenen pràcticament ple, sense hores. Tot i que el novembre i, sobretot, el desembre sol ser un període d'inflexió, la incertesa que s'ha instal·lat en el sector –com en molts d'altres– i fa que sigui difícil preveure si en les properes setmanes podran tenir uns ingressos òptims per encarar el futur amb bones perspectives. «Aquest ha estat un mes perdut, però ara solien venir sopars d'empresa i el pont. Dubto que aquest any hi hagi res de tot això», avisa, d'altra banda, Anna Cunill, d'Estètica Jorba, que obrirà demà el negoci.

El cantó positiu és que cap centre d'estètica de Manresa ha anunciat que tanca definitivament i, pel que sembla, tots intentaran mantenir el negoci en marxa. I és que, de fet, no es tracta de no tenir suficient mercat a la ciutat, sinó d'unes restriccions que cap de les propietàries dels negocis consultats entenen.

Diuen que han rebut «injustament» perquè no tenen grups de clients en contacte entre ells i, a més, desinfecten curosament tot el material i els espais diverses vegades al dia. En aquest sentit també afirmen rebre alguns clients menys perquè necessiten temps per dur a terme les tasques de neteja.

Maria Carme Subirana, de Mayka Institut Estètica Avançada, que fa 45 anys que és en el sector de l'estètica, afirma que la situació és preocupant. «No es fan casaments, i ara com que tothom porta mascareta, tampoc no fem tants maquillatges. És terrible».