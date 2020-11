La covid-19 marcarà els programes electorals de les formacions catalanes

La irrupció de la pandèmia de la covid-19 i les conseqüències socioeconòmiques que ha comportat condicionaran en bona part els programes electorals de les formacions catalanes que concorreran a les eleccions del 14 de febrer.

Les mesures socials i econòmiques seran protagonistes de les cartes de presentació de cada partit, sense oblidar el conflicte polític sobre l'encaix de Catalunya a l'Estat espanyol, que pren especial rellevància en els programes de l'independentisme.

A Cs asseguren tenir «molt de fet» sobre el programa electoral. Buscarà atendre la crisi econòmica i social alhora que tractarà àmbits com la corrupció i l'impuls de les pimes i els autònoms.

El programa de JxCat encara no s'ha començat a elaborar però beurà de la ponència que es va aprovar el 4 d'octubre. Aposta per l'accés universal a un sistema de salut finançat «majoritàriament amb impostos» i per la col·laboració público-privada. JxCat aposta per la via de la «confrontació» amb l'Estat ja que creu que aquesta estratègia portaria Espanya a una «negociació real».

Pel que fa a ERC, treballen per preparar el programa. Afirmen que proposarà «transitar cap a la independència per qualsevol camí democràtic i pacífic», però incorpora qüestions socials derivades de la pandèmia.

El PSC és potser qui té la feina més avançada, ja que va deixar preparat un esborrany del programa abans de les vacances d'estiu i l'Executiva l'està validant. Les propostes se centraran en salut, una prioritat per als socialistes.

CatComú ha iniciat aquest novembre unes jornades de formació programàtica per començar a preparar la proposta de cara als comicis del 14 de febrer.

La CUP ha debatut amb la militania les bases del programa aquest cap de setmana. Volen un programa amb propostes «que en l'actual marc econòmic, jurídic i polític siguin possibles», ja que «la salut, la supervivència i el benestar no poden esperar».

Fins que no es convoquin oficialment les eleccions a finals de desembre no s'activarà el Comitè Electoral del PPC, que per estatuts és l'òrgan que confecciona les llistes i el programa de la formació. És per això que els populars no avancen les línies mestres amb què es presentaran als comicis.