Els 'escape room' alerten que estan en una «situació límit» i reclamen que se'ls permeti «reobrir immediatament»

Una cinquantena de propietaris d''escape room' de Catalunya han fet un manifest conjunt per denunciar que estan en una "situació límit". Segons els sotasignats del document difós aquest diumenge, a causa de la pandèmia han tancat més del 30% dels negocis i un 75% "s'aguanten d'un fil molt prim". Asseguren que compleixen totes les mesures de prevenció i contenció de la Covid-19 i reclamen a les administracions que se'ls permeti "reobrir immediatament". A més, denuncien que en aquesta segona onada de contagis se senten "oblidats" i "abandonats" pels organismes públics, ja que no els "ofereixen cap mena d'empara legal". Per tot plegat, el sector ha anunciat que es manifestarà dilluns a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

El sector considera que mereix una "avaluació singular", ja que complexen "amb les mesures de prevenció i contenció de la Covid-19". Detallen que a les seves "sales no hi accedeixen més de 6 persones, les quals, a més, pertanyen als denominats grups bombolla", destaquen que entre sessió i sessió "desinfecten les instal·lacions", que "tots els participants, a més del personal i dels propietaris i propietàries, estan obligats a portar mascaretes durant tot el temps d'estada al local, sense excepcions" i que cal tenir "cita prèvia" per gaudir d'aquesta experiència.

Per tot plegat exigeixen que se'ls permeti "la reobertura immediata", que se'ls consideri d'una forma singular respecte d'altres tipus d'oci majoritari" i que es creï "un pla sectorial per als 'escape room'".