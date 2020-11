L'Hospital de Sant Andreu omple en dos dies la quarta planta dedicada a la covid

Una persona va morir ahir a causa de la covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, segons la informació facilitada pel centre sanitari, que a data del 14 de novembre tenia ingressades 67 persones a les unitats d'aïllament. Aquesta darrera xifra és sensiblement més alta que la del dijous, quan hi havia 48 persones ingressades en aquestes unitats. L'increment ha fet que quedés plena la planta que el centre va disposar dijous per a malalts de covid, la quarta que hi dedica.

Durant la jornada d'ahir, l'Hospital de Sant Andreu va donar una alta a domicili a una persona, i en va ingressar sis procedents d'Althaia. Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de Sant Andreu des del 15 d'octubre són: 87 ingressos, 10 altes (2 a residència, 8 a casa) i 10 defuncions. Aquest hospital funciona a hores d'ara com un centre d'atenció intermèdia i dona cobertura a l'hospital de malalts aguts de la comarca (Fundació Althaia).

Des de l'inici de la pandèmia, el març, han mort 265 persones als centres assistencials de Manresa a causa del coronavirus. Pel que fa a Catalunya, la pandèmia ja s'ha cobrat la quantitat de 15.013 persones mortes.



Baixa el risc a la regió central

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 20.329 casos confirmats per PCR o testos d'antígens, 180 més en les últimes hores, segons les dades facilitades ahir al matí pel departament de Salut de la Generalitat de Catalu-nya. La xifra s'eleva a 22.800 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.770 persones en aquesta regió (que comprèn les comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès), sis més que en l'últim balanç. S'han notificat 39 defuncions entre el 4 i el 10 de novembre, per les 41 de la setmana anterior.

D'altra banda, el risc de rebrot baixa 46 punts i se situa en 646. La setmana anterior era de 871. La taxa de reproducció del virus baixa tres centèsimes a 0,90 (la setmana del 28 d'octubre al 3 de novembre era d'1). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 310,08. La incidència a 14 dies és de 738,80, pels 905,35 de la setmana del 28 d'octubre al 3 de novembre.

La regió central té a hores d'ara 157 persones ingressades (-13). En la setmana del 4 al 10 de novembre hi va haver 186 ingressats. En l'interval anterior, van ser 160 els hospitalitzats.

Puigcerdà i Martorell, al Top-3

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.564. En segona posició hi ha Vic, amb 1.191, i en tercera hi ha Martorell, amb 1.051.

En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Puigcerdà (1,80), Les Franqueses del Vallès (1,21) i Lloret de Mar (1,19). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vic (1.378), Banyoles (1.254) i Martorell (1.219).