Boye, sobre l'inici del suplicatori contra Puigdemont a l'Eurocambra: «Estem molt tranquils»

L'advocat Gonzalo Boye ha assegurat que els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí estan "molt tranquils" per l'inici del suplicatori a l'Eurocambra aquest dilluns. Aquest matí el Comitè d'Afers Legals de la cambra discutirà per primera vegada el cas de l'expresident i exconsellers pel qual el Tribunal Suprem ha demanat el suplicatori. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Boye ha dit que el procediment pot trigar "mesos" fins que el Parlament Europeu decideixi aixecar o no la immunitat dels tres independentistes. Si finalment perden la protecció parlamentària, la justícia belga podrà reactivar les euroordres.

S'espera que aquest dilluns el Comitè d'Afers Legals decideixi una data per convocar Puigdemont, Comín i Ponsatí a una vista confidencial i telemàtica on es podran defensar. La "persecució política" i la manca de competència del Tribunal Suprem són els arguments que defensaran en el procés de suplicatori.