Una plantació a Sallent, entre les vuit desmantellades pels Mossos

Macrooperació dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana a gran escala. L'organització havia adquirit diverses cases i una nau industrial a Catalunya per cultivar les plantes de marihuana (al Bages, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental) i després enviava la producció a nombrosos països de la Unió Europea.

Amb l'operatiu policial s'han detingut 16 persones –d'entre 20 i 49 anys- i s'han decomissat 12.212 plantes de marihuana en diferentsestadis de creixement, 113 quilos de cabdells, dues armes de foc, 98.000 euros i 4 vehicles. El valor total de les substàncies comissades s'aproximaria al milió d'euros i l'organització criminal obtenia uns 4 milions d'euros de benefici anuals amb la venda de la droga.

El macrodispositiu dels Mossos –amb més de 100 efectius- es va dur a terme el dimecres 11 de novembre i es van fer vuit entrades i escorcolls a les poblacions de Sallent, Blanes, Sant Cebrià de Vallalta, Vilanova del Vallès, Caldes de Montbui i Castellar del Vallès.

La investigació policial es va iniciar l'any passat i es va centrar en dues cases de Sant Cebrià de Vallalta i Tordera amb sospites d'estar-s'hi cultivant marihuana. Les indagacions policials van posar en relleu una estructura delinqüencial perfectament organitzada que es dedicava de forma exclusiva al cultiu i comercialització d'aquesta droga.

Els investigadors van saber que el grup criminal utilitzava cases en urbanitzacions de diferents poblacions del territori, on hi tenien complexes instal·lacions elèctriques i connexions fraudulentes per aconseguir plantacions a ple rendiment.

Els membres de l'organització, tots ells de nacionalitat albanesa, distribuïen tota la producció de la marihuana que es cultivava a Catalunya als països de la Unió Europea, on el preu del quilogram pot arribar a superar els 5.000 euros.

Els investigadors també van poder comprovar que –amb part dels beneficis de la venda de la droga– adquirien nous habitatges o naus industrials per ampliar el seu mercat de marihuana.