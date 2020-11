Puigdemont, Comín i Ponsatí presenten una queixa per la fusió del seu suplicatori en mans del mateix ponent

Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han enviat aquest dilluns una queixa a tots els membres del Comitè d'Afers Legals per haver fusionat el suplicatori en mans del mateix ponent, Angel Dzhambazki, segons confirmen fonts de Junts. La seva defensa al·lega en aquestes "observacions escrites" que tots tres són acusats de delictes diferents i que tenen dret a un ponent diferent. Els eurodiputats també van enviar la setmana passada un missatge als membres del comitè per denunciar que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per jutjar-los i, per tant, tampoc per reclamar el suplicatori.

El Parlament Europeu ha decidit aquest dilluns convocar Puigdemont,Comín i Ponsatí a una vista pel suplicatori, segons confirmen fonts parlamentàries. Després que el ponent, Angel Dzhambazki, hagi presentat aquest matí el cas pel qual el Tribunal Suprem reclama l'aixecament de la immunitat, el Comitè d'Afers Legals de la cambra ha donat llum verda per citar els afectats a una audiència telemàtica i confidencial on es podran defensar.

El comitè encara ha de triar una data per celebrar la vista a porta tancada. Les pròximes reunions previstes del comitè són el 3 i el 7 de desembre. Fonts parlamentàries veuen "molt probable" que se celebri algun d'aquests dos dies. Ara bé, tampoc es pot descartar que es convoqui una reunió extraordinària per fer la vista.

Malgrat que el comitè va decidir fusionar els seus suplicatoris, Puigdemont, Comín i Ponsatí compareixeran per separat acompanyats pel seu advocat.