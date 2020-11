La reobertura d'activitats a partir del dilluns 23 es farà per trams que duraran quinze dies

El Govern prepara un pla per reobrir activitats a partir del 23 de novembre per trams que tindran una periodicitat de quinze dies, ha avançat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest dilluns. El pla es compartirà al llarg d'aquesta setmana amb els sectors implicats. En roda de premsa, els responsables sanitaris han defensat que es comencin a aixecar de forma progressiva les restriccions a partir de dilluns per la "bona tendència" de les dades de contagis dels últims dies, tot i que no s'hauran assolit tots els objectius marcats, sobretot en l'ocupació de les UCI. Vergés ha assenyalat que, tot i que fa uns dies Catalunya va superar el pic de contagis de la segona onada, encara no s'hi ha arribat pel que fa a l'impacte assistencial.

Salut vol que la reobertura de les activitats tancades per la segona onada de la covid-19 i l'aixecament de les altres mesures es faci de forma progressiva i, segons ha indicat la consellera aquest dilluns, el pla s'organitzarà per trams de quinze dies, que és el període de referència per monitoritzar l'evolució de la pandèmia.

Es preveu que aquest pla tingui tres o quatre trams, però la consellera no n'ha volgut avançar més detalls, en espera de poder-lo exposar als sectors implicats al llarg de la setmana. Segons va apuntar la setmana passada la mateixa consellera, el pla començarà per les activitats a l'aire lliure, incloent les terrasses dels bars i restaurants, ja que, com a principi general, els exteriors són espais més segurs que els interiors pel que fa a la propagació del virus.

"Creiem que ens podem comprometre a partir del 23 amb aquesta reobertura, però hem d'explicar també que comporta assumir certs riscos", ha reconegut la consellera, que ha assegurat que des de Salut defensen el principi de "prudència" a la vegada que intenten trobar "equilibris" amb la "vitalitat econòmica i social".

D'aquesta manera, Vergés ha ratificat el compromís del Govern de començar la reobertura a partir de dilluns que ve tot i que des de Salut certifiquen que, d'avui en vuit, no s'haurà assolit almenys un dels tres objectius marcats, que és que com a màxim hi hagi 300 pacients ingressats amb covid-19 a les UCI. Ara hi ha 587 pacients, segons la darrera actualització de les dades de Salut. Segons les últimes previsions, el proper dilluns n'hi haurà uns 400.

Ara bé, la consellera ha defensat que la velocitat de propagació del virus (Rt) es manté per sota d'1 de forma sostinguda des de fa dies i això significa que el nombre de contagis continuarà baixant. Aquest és el primer objectiu que, si no hi ha cap canvi inesperat, sí que es complirà.

El segon és que el nombre de casos diaris de coronavirus sigui de 1.000 -una xifra, en qualsevol cas, molt elevada, segons els experts-. Actualment s'estan declarant prop de 3.000 casos diaris, mentre que a finals d'octubre se'n van estar declarant uns 5.000 cada dia. Caldrà veure com evoluciona aquesta dada en els propers dies.

Si bé les previsions de Salut era que Catalunya superés el pic de l'impacte assistencial al llarg de la setmana passada, Vergés ha afirmat que encara no s'hi ha arribat i que encara no s'ha doblegat la corba dels ingressos. El 6 de novembre, Salut va certificar que s'havia superat el pic de contagis de la segona onada i han de passar uns dies perquè la baixada de contagis es traslladi també al sistema sanitari, sobretot als hospitals.

La consellera ha demanat la col·laboració de tota la societat per "evitar anar endarrere" quan comenci la reobertura. "En l'estat actual, el sistema sanitari es pot veure molt perjudicat si no fem bé aquesta reobertura", ha advertit.

"És extremadament important que totes les persones siguin conscients que encara estem en pandèmia, i amb molts casos. Haurem d'anar amb molta cura", ha afegit el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz. També ha apuntat que reprendre les activitats no es pot fer "d'una manera descontrolada", com va passar a l'estiu, i ha assenyalat que a l'hivern, a més, és més fàcil el contagi, perquè es fa més vida en espais interiors.

El coordinador de la resposta a la covid-19 ha afirmat que Catalunya "ha aconseguit un repte important" que és evitar "un confinament total" i mantenir alguns àmbits oberts, com les escoles i alguns sectors econòmics.



La universitat continuarà sent telemàtica "un quant temps"

Vergés ha assenyalat que l'ensenyament universitari haurà de continuar sent en general telemàtic "un quant temps" i que ara com ara no poden parlar d'un retorn a les classes presencials, quan se li ha preguntat per aquesta qüestió.

Sobre la situació a les residències, actualment hi ha 1.134 persones amb covid-19, que representen un 1,8% del total de residents. Hi ha 71,4% residències classificades en verd, és a dir, sense cap cas de coronavirus, i un 16% com a vermelles, amb diversos casos. Hi ha 6 residències intervingudes.