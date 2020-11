La velocitat de contagi millora a les comarques centrals, però per sota de la mitjana de Catalunya

El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 38 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 438, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també es redueix dues centèsimes (0,78), mentre que la incidència a 14 dies cau a 593,99 (ahir era de 622,79). A l'àmbit de Regió7, tot i que els indicadors també van a la baixa, bona part de les comarques es troben per sobre de la mitjana de Catalunya. En l'Rt, és el cas del Bages (0,95), el Berguedà (0,89), l'Anoia (0,82), el Moianès (1,04), l'Alt Urgell (1,03) i la Cerdanya (1,53), aquesta darrera, amb la tercera pitjor dada de tot Catalunya. La millor, en canvi, és la del Solsonès (0,6). Per sobre d'1, es considera que el virus s'està expandint en aquella comarca, mentre que per sota d'1, hi està reculant. És a dir, cada 10 pacients de covid-19 del Bages estan infectant ara per ara 9 persones més.

Quant al risc de rebrot, segons Salut, avui és de 500 punts al Bages, 834 al Berguedà, 647 a l'Alt Urgell i 1.145 a la Cerdanya. Aquestes quatre comarques estan per sobre de la xifra de tot Catalunya i destaquen negativament, també en aquest apartat, Puigcerdà i comarca, que tenen la taxa més alta de tot el Principat. Per sota de la mitjana catalana hi ha el Solsonès (307), l'Anoia (277) i el Moianès (421). El risc de rebrot intenta preveure quants casos hi poden haver en un lloc en els propers quinze dies, per cada 100.000 habitants, i es basa en els nous casos de covid i l'Rt dels darrers 15 dies (per la dada d'avui la Generalitat ha utilitzat les dades del 30 d'octubre al 12 de novembre).

1.092 nous positius a Catalunya



Segons Salut, en 24 hores s'han declarat 1.092 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 288.362 des de l'inici de la pandèmia. El 9,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 52 noves morts, amb un total de 15.132. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.535 ingressats per covid-19 (+11) i 587 a l'UCI (+7), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

El risc de rebrot continua a la baixa, ha disminuït en 38 punts i queda fixat en 438. Era de 699 entre el 30 d'octubre i el 5 de novembre. L'Rt baixa lleugerament fins a 0,78, dues centèsimes menys. La setmana anterior era de 0,94. La incidència a 14 dies és de 593,99 entre el 6 i el 12 de novembre i ja se situa clarament per sota del 778,94 de l'interval anterior (30 d'octubre - 5 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 6 al 12 de novembre n'hi va haver 18.080, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 27.660. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 234,79 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (359,20).

Durant l'última setmana s'han fet 164.621 proves PCR i 60.764 tests d'antígens, dels quals un 9,02% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (10,72%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 40,64 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 318.669 casos, 288.362 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 52 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.132: 9.314 en hospitals o sociosanitaris (+38), 4.289 en residències (+6), 905 en domicilis (+0) i 624 no classificades (+8). Entre el 6 i el 12 de novembre s'han declarat 444 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 488.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.633 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 30 d'octubre i el 5 de novembre, hi va haver 2.716 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 48 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 21.627. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 23.608. En total, han mort 7.085 persones, 16 més que les declarades fa 24 hores.



Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot baixa 38 punts, es declaren 21 morts i hi ha 6 ingressats menys

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 65.386 (131 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 73.919 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.982 persones a l'àrea (+21).

El risc de rebrot baixa 38 punts en 24 hores i se situa en 413. El de la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre era de 637. L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en 0,82 (la setmana anterior era de 0,95), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 202,82 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 511,97, pels 686,27 de la setmana anterior. A la regió hi ha 456 persones ingressades (-6). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 6 al 12 de novembre es van notificar 119 morts i hi havia 462 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 137 i hi havia 431 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 39 punts, 9 morts i 2 ingressats menys (771)

La regió metropolitana nord suma 73.798 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (305 més que en l'últim balanç) i 80.571 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.484 morts des de l'inici de la pandèmia (+9).

El risc de rebrot cau 39 punts en 24 hores i se situa en 437. Durant l'interval de set dies anterior era de 699. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa dues centèsimes fins a 0,76. La setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre va ser de 0,90.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 231,77 per cada 100.000 habitants, quan era de 354,36 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 586,13 i era de 789,44 entre el 30 d'octubre i el 5 de novembre. Segons les últimes dades, ara hi ha 771 pacients ingressats (-2).

Entre el 6 i el 12 de novembre hi havia ingressats 795 pacients ingressats i es van declarar 123 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 874 i van morir 122 persones.



Regió metropolitana sud: 37 punts menys de risc de rebrot, 9 morts i 3 ingressats més (357)

La regió metropolitana sud suma un total de 50.316 confirmats per PCR o TA (85 més en les darreres hores) i 56.527 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.685 (+9). Entre el 6 i el 12 de novembre es van declarar 55 defuncions, per les 62 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 37 punts i se situa en 430. En el període del 30 d'octubre i el 5 de novembre va ser de 683. La velocitat de propagació del virus baixa tres centèsimes i se situa en el 0,82, quan en el període anterior era d'1,01.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 211,79 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 542,90 mentre que en l'interval anterior era de 697,09. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 357 pacients ingressats per la covid-19 (+3).

Entre el 6 i el 12 de novembre van ingressar 380 pacients. La setmana anterior van ser 363 hospitalitzats.



Catalunya central: el risc de rebrot baixa 60 punts, quatre morts i un ingressat més (167)

La regió sanitària de la Catalunya central -que inclou Osona, però no la Cerdanya- té un total de 20.584 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 87 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 23.060 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.776 persones en aquesta regió, quatre més que en l'últim balanç. S'han notificat 41 defuncions entre el 6 i el 12 de novembre, mentre que la setmana anterior van ser 48.

El risc de rebrot baixa 60 punts i se situa en 528. La setmana anterior era de 846. La taxa de reproducció del virus baixa quatre centèsimes a 0,83 (la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre era d'1,01). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 252,55. La incidència a 14 dies és de 662,60, pels 860,27 de la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre.

La regió té 167 persones ingressades (+1). En la setmana del 6 al 12 de novembre hi va haver 173 ingressats. En l'interval anterior, van ser 178 els hospitalitzats.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot es redueix 48 punts, 2 morts i hi ha 5 ingressats més (201)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 18.134 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 109 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 18.966. En aquesta regió han mort 565 persones, dues més que fa 24 hores. Es van registrar 22 defuncions entre el 6 i el 12 de novembre, 32 la setmana anterior.

El risc de rebrot cau 48 punts en 24 hores, fins als 429, i es manté per sota del de la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre (755). L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en el 0,72, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 254,04 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 642,75, mentre que en l'interval anterior era de 834,09.

Segons les últimes dades, hi ha 201 pacients ingressats (+5). Entre el 6 i el 12 de novembre hi va haver 208 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 226 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot cau 27 punts, dos mort i hi ha 62 ingressats

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.658 casos confirmats per PCR o antígens (15 més que en el balanç anterior), 4.876 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 96 persones, dues més que en el balanç anterior. Entre el 6 i el 12 de novembre es van notificar 12 defuncions, 9 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 27 punts i se situa en 333 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 598. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 6 i el 12 de novembre és de 180,93 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 518,64, pels 743,40 de la setmana anterior.

L'Rt baixa una centèsima fins a 0,68, mentre que la setmana anterior era de 0,84. Segons l'últim balanç, hi ha 62 persones ingressades (ídem). Entre el 6 i el 12 de novembre hi havia 63 ingressats. La setmana anterior van ser 61 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: el risc de rebrot retrocedeix 28 punts, cap nou mort i 94 pacients ingressats (+3)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 18.471 casos confirmats per PCR o antígens, 130 més. Són 19.177 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 382 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 6 i el 12 de novembre es van notificar 23 morts, mentre que la setmana anterior en van ser 15.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 28 punts en les últimes hores i se situa en 513, per sota del registrat la setmana anterior (682). La velocitat de propagació baixa lleugerament fins al 0,88, mentre que la setmana anterior era d'1,04. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 282,31 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 609,16.

Actualment, hi ha 94 pacients ingressats (+3). Entre el 6 i el 12 de novembre els ingressats eren 103. En l'interval anterior eren 118 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa 23 punts, baixa l'Rt i hi ha 25 ingressats (-1)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.139 casos confirmats per PCR o TA, 41 més, i 2.313 sumant totes les proves. Un total de 49 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa 23 punts i se situa en 679. La setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre estava en 610.

En paral·lel, l'Rt baixa de set centèsimes i se situa en l'1,18, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 309,14 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 603,63, pels 567 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 25 pacients ingressats (-1). Entre el 6 i el 12 de novembre hi havia 29 ingressats, i 20 en l'interval anterior.



Regió de Girona: el risc de rebrot baixa (-24), hi ha 304 ingressats (+5) i 5 morts més

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 30.089 (153 més) i pugen a 32.767 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.045 persones en aquest territori, 5 més que fa 24 hores. Entre el 6 i el 12 de novembre es van declarar 47 defuncions, 59 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 464 punts (-24), mentre que la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre era de 798. L'Rt baixa una centèsima fins a 0,72 (0,91 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 255,28 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 669,47. Hi ha 304 ingressats, 5 més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 315. La setmana anterior van ser 328 els hospitalitzats.



Puigcerdà, Vic i Martorell, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.452. En segona posició hi ha Vic, amb 964, i en tercera hi ha Martorell, amb 957. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Puigcerdà (1,63), Canet de Mar (1,16) i Les Franqueses del Vallès (1,16). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vic (1.205), Palafrugell (1.171) i Balaguer (1.166).