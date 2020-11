24 morts en 24 dies per coronavirus a Sant Joan de Déu i Sant Andreu

Vint-i-quatre morts en vint-i-quatre dies hi ha hagut als centres assistencials de Manresa, 14 a l'Hospital de Sant Andreu i 10 a l'Hospital Sant Joan de Déu, entre el 24 d'octubre i el 16 de novembre.

La primera víctima mortal de la segona onada de la pandèmia a Sant Andreu va tenir lloc el 24 d'octubre. En total, aquest centre assistencial ha comptabilitzat a les seves instal·lacions 78 víctimes mortals.

A Sant Joan de Déu, el 24 d'octubre hi havia comptabilitzades 181 víctimes mortals i la darrera dada facilitada pel centre assistencial és de 191.

En total, s'han fet públiques fins ara 269 morts per covid-19 en els dos centres assistencials.

Pel que fa a les darreres dades fetes públiques pel departament de Salut i que tenen com a darrera referència el dia 12 de novembre, perquè són facilitades amb quatre dies de decalatge, la velocitat de contagi i el risc de rebrot milloren a les comarques centrals, però ho fan a un ritme que està per sota de la mitjana de Catalunya.



Millora relativa

A Manresa continuen millorant els indicadors però es mantenen per sobre de la mitjana catalana.

Així, si a Catalunya el risc de rebrot segueix en descens i va retrocedir ahir 38 punts en relació al dia anterior, situant-se en els 438, a Manresa era de 644, més de dos-cents punts per sobre.

La velocitat de propagació, l'Rt, també es va reduir a Catalunya fins a 0,78, mentre que a Manresa era d'1,02.

Un altre aspecte a tenir en compte és que al Bages, després de dies en que la comarca estava per sota de la mitjana catalana en risc de rebrot i per sobre en velocitat de contagi, ahir estava per sobre de la mitjana en els dos aspectes. Així que tant Manresa com el Bages van a la baixa pel que fa a dades, però de forma més lenta que la mitjana catalana.

Al conjunt de l'àmbit de cobertura del diari, tot i que els indicadors també van a la baixa, bona part de les comarques es troben per sobre de la mitjana de Catalunya.

En velocitat de transmissió és el cas del Bages (0,95), el Berguedà (0,89), l'Anoia (0,82), el Moianès (1,04), l'Alt Urgell (1,03) i la Cerdanya (1,53), aquesta darrera, amb la tercera pitjor dada de tot Catalunya. La millor, en canvi, és la del Solsonès (0,6). Per sobre d'1, es considera que el virus s'està expandint en aquella comarca, mentre que per sota d'1, hi està reculant. És a dir, cada 10 pacients de covid-19 del Bages estan infectant ara per ara 9 persones més.

Cal fer esment a la millora de les dades del Solsonès que ha passat en només uns dies de presentar la sisena pitjor dada en velocitat de transmissió, amb 1,10, a ser la comarca catalana on el virus avança més lent.



Alt risc a la Cerdanya

Quant al risc de rebrot, segons va comunicar ahir el departament de Salut de la Generalitat, el dia 12 estava a 500 punts al Bages, 834 al Berguedà, 647 a l'Alt Urgell i 1.145 a la Cerdanya. Aquestes quatre comarques estan per sobre de la xifra de tot Catalunya i destaquen negativament, també en aquest apartat, Puigcerdà i comarca, que tenen la taxa més alta de tot el Principat.

Per sota de la mitjana catalana hi ha el Solsonès (307), l'Anoia (277) i el Moianès (421).

El risc de rebrot intenta preveure quants casos hi poden haver en un lloc en els propers quinze dies, per cada 100.000 habitants, i es basa en els nous casos de covid-19 i la velocitat de transmissió dels darrers quinze dies (per elaborar la dada d'ahir la Generalitat va fer servir les xifres del 30 d'octubre al 12 de novembre).