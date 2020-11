Una extraescolar que combat la covid

La impressora 3D de l'escola Guillem de Balsareny treu fum aquests dies. Els alumnes de 6è que fan l'extraescolar de tecnologia, organitzada per l'AMPA del centre, han tingut la iniciativa de fabricar ganxos per subjectar les gomes de les mascaretes per dar-rere del cap en lloc de fer-ho per les orelles. Des de fa uns dies han de fer l'activitat online a causa de les noves mesures de la covid-19, però s'han organitzat per grups i en diferents torns fabriquen aquestes peces abans d'entrar a classe. Estan en plena producció i tenen la intenció de fer-ne més de mig miler i repartir-les a la residència d'avis, al CAP i a l'escola.

Els 26 alumnes de 6è del centre balsarenyenc participen des de principi de curs a l'extraescolar de tecnologia que imparteix voluntàriament i de forma gratuïta Ferran Gállego. Com que fa dues setmanes es van haver de suspendre les extraescolars presencials per culpa de la pandèmia, el grup va decidir «fer la guerra a la covid» i posar-se a fabricar ganxos per aguantar la mascareta amb la impressora 3D que aquest curs l'AMPA ha comprat al centre.

Per dur-ho a terme, els alumnes s'han organitzat en 10 grups de 2, 3 o 4 persones i cada dia al matí i a la tarda un quart d'hora abans d'entrar a classe, un dels grups va a l'escola i recull la producció de ganxos que ha fet la impressora i en posa a fer una nova tanda i així successivament. Tenen tot el procés protocol·litzat i fan el control de seguretat i el registre de la producció. A cada impressió en surten 9 peces que triguen unes tres hores a elaborar-se. El ritme de producció és de 90 ganxos per setmana.

L'objectiu dels ganxos és fer més còmode l'ús de la mascareta perquè aquesta peça, que fabriquen amb plàstic reciclable (PLA), agafa les dues gomes per darrera el cap i evita haver-les de portar a les orelles amb les molèsties que això comporta.

Els alumnes s'encarreguen de fer les peces de forma 100% autònoma, sense ajut de cap professor ni monitor. Ells sols controlen tota la producció i tenen la intenció de fer-ne per tots els avis i treballadors de la residència Casal Verge de Montserrat de Balsareny, pel personal del CAP i pels alumnes, personal docent i altres treballadors de l'escola. Això implicarà la producció d'uns 500 o 600 ganxos, que preveuen enllestir d'aquí a un mes i mig o dos mesos, tot i que n'aniran repartint a mesura que els tinguin. A la residència, per exemple, preveuen entregar-los la setmana vinent.

El director de l'escola Guillem de Balsareny, Joan Sorroche, valora molt positivament la iniciativa del grup de 6è que fa visible que «amb la robòtica i una impressora 3D es poden fer coses útils per a la gent». També destaca el component solidari de la proposta, amb la donació del material que faran a la residència, al CAP i a l'escola, alhora que posa en valor la implicació i la responsabilitat dels alumnes que hi participen. Sorroche explica que es tracta «d'una cosa senzilla i sense cap mena de pretensió», però opina que «si agafem una mica de consciència ja hi hem guanyat». Una consciència que han agafat de ple aquests alumnes de Balsareny, que han aprofitat l'extraescolar de tecnologia i la situació actual per aportar un granet de sorra en la lluita contra la covid-19.