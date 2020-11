Llibertat provisional per al veí de Madrid que duia un any a la presó pels aldarulls potsentència de l'1-O

Dani Gallardo, a la sala del tribunal que el jutja per les protestes per la sentència de l'1-O a Madrid

El jutge ha decretat llibertat provisional per a Dani Gallardo, el veí de Madrid de 23 anys que duia un any i un mes a la presó després d'haver estat detingut en el marc dels disturbis en les protestes a la capital espanyola contra la sentència de l'1-O. Ho ha avançat Nació Digital i ho han confirmat fonts de la defensa a l'ACN, per bé que encara no se'ls ha notificat de forma oficial la resolució i no coneixen els detalls exactes de la decisió del jutge. Gallardo quedarà ara a l'espera de la sentència del judici que s'ha celebrat durant dos dies, en què la Fiscalia li demana sis anys de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions greus. El jove nega haver agredit la policia.

Durant el judici Gallardo va explicar que els agents colpejaven la seva companya i que ell va intentar protegir-la amb el seu cos. "Preferia que em peguessin a mi que a ella", deia. Gallardo va negar haver fet servir cap pal per colpejar els agents –tal com sostenen policia i Fiscalia- i tampoc va admetre formar part de cap grup antisistema. La Fiscalia demana per a ell sis anys de presó i el Tribunal no preveu emetre sentència fins al mes de desembre.

Durant la primera jornada del judici, celebrada el 6 de novembre a l'Audiència Provincial de Madrid, hi va haver davant l'edifici una concentració d'una vintena de membres del Moviment Antirepressiu. Gallardo també va comptar amb el suport de la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i de les diputades d'ERC Carolina Telechea i Montserrat Bassa, que davant les portes dels jutjats van considerar el fet un nou exemple de la repressió de l'Estat a les protestes per la sentència.

A preguntes de la Fiscalia, Gallardo va negar haver participat en la concentració a favor dels presos polítics ni tampoc als disturbis que van tenir lloc a la Plaza Santa Ana, ni que travessés contenidors o llancés objectes a la policia. Tampoc que increpés els vianants ni que agafés el pal que consta com a prova a les actuacions policials i judicial.