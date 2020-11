Més de 92.000 persones denuncien abusos sexuals dels Boy Scouts

Unes 92.700 persones han denunciat haver sigut víctimes d'abusos sexuals en l'organització nord-americana Boy Scouts of America (BSA, en anglès), segons van informar aquest dilluns els advocats de les víctimes que porten el cas.

Els lletrats van avançar aquest diumenge que els denunciants eren uns 82.000, però la xifra va augmentar fins als 92.700 al tancament del període per presentar la demanda davant un tribunal de fallida a l'estat de Delaware (EUA), on els Boy Scouts es van declarar en fallida aquest any en un intent de sobreviure a l'onada de querelles.

Paul Mones, un dels advocats involucrat en casos contra els Boy Scouts durant gairebé dues dècades, explicava aquest diumenge a 'The New York Times' que la prevalença dels abusos que es detallen en els casos presentats és imponent, però que tot i això podria reflectir només una fracció del nombre de víctimes reals. «Sabia que hi havia molts casos», ha dit Mones, «però mai em vaig plantejar que s'acostessin a aquest número».

Tasca monumental

L'allau de demandes suposa una tasca monumental pel cas de fallida, amb el qual els Boy Scouts pretenen reorganitzar-se i estructurar un fons de compensació per a les seves víctimes, per això un jutge va imposar el 16 de novembre com a data límit per presentar una queixa d'abús.

En la seva declaració de fallida, els Boy Scouts al·leguen que tenen béns per valor de 1.000 milions de dòlars, però també compten amb una xarxa de consells locals que al seu torn posseeixen centenars de campaments i altres propietats per tot el país a la vora de llacs o en valls, on els joves reben formació en habilitats d'exploració o valors ètics.

En un comunicat, els Boy Scouts afirmen que l'organització està «desolada pel nombre de vides afectades per l'abús passat», i assenyala que per això han iniciat un procés accessible perquè puguin reclamar una compensació. «La resposta que hem vist de les víctimes ha sigut devastadora», ha insistit l'organització, que ha demanat perdó.

Diverses generacions de joves

Fundat el 1910, els Boy Scouts es van expandir després de rebre una Escriptura de Constitució del Congrés dels EUA el 1916 que detallava els valors dels escoltes com el «patriotisme, la valentia i la independència», pels quals es van guiar diverses generacions de nois nord-americans.

Segons l'organització, més de 130 milions d'ells han passat pels seus programes al llarg de la seva història, entre els quals destaquen personalitats com l'expresident John F. Kennedy, l'astronauta Neil Armstrong, la icona de drets civils Ernest Green o el director de cine Steven Spielberg.

En l'actualitat, compta amb uns 2,2 milions de membres, tot i que el número ha estat en constant declivi des que va arribar a la xifra màxima en els anys 70 d'uns 5 milions, per això el 2017 van començar a acceptar noies.

Segons mostren documents interns de l'organització, ja en les primeres dècades d'existència dels Boy Scouts es van informar de problemes d'abusos, en què es parla de centenars de «degenerats» que havien servit com a líders escoltes.