Mossos i bombers ferits a Alcanar reclamen ser víctimes del terrorisme

El judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017 s'ha centrat en la sessió d'aquest dimarts en l'explosió del xalet d'Alcanar on els terroristes preparaven els explosius. En concret, en la que es va produir l'endemà, quan la seva runa estava sent examinada per mossos i bombers per trobar víctimes i determinar què havia passat. Encara no se sabia que s'hi preparaven explosius i que eren aquests els que havien explotat i havien fet anar en orris els plans originals de la cèl·lula terrorista.

Un dels agents va explicar que fins que no es va trobar el passaport del principal acusat, Mohamed Houli Chemlal, a la furgoneta que havia comès l'atropellament de la Rambla, no es va relacionar Alcanar amb els atemptats. Houli va ser l'únic supervivent de l'explosió, en la qual va morir el considerat cervell de la cèl·lula, l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, i un altre dels terroristes.

Segons aquest mosso, el passaport al vehicle que havia matat 14 persones a la Rambla va ser també clau per relacionar una furgoneta que hi havia abandonada després d'un accident de trànsit menor a prop de Cambrils. Es va comprovar que l'havia llogat Mohamed Hichamy que també apareixia com a propietari d'una motocicleta que es trobava al costat del xalet d'Alcanar.



Reclamar una indemnització

A més d'explicar el que van anar trobant entre les runes, com diversa documentació personal d'Es-Satty, tot i que l'agent en qüestió no recordés si això incloïa el seu NIE, els agents i bombers van anar explicant les ferides que van patir al tribunal. Alguns d'ells van manifestar que han sigut declarats víctimes del terrorisme i havien sigut indemnitzats, almenys en part, i d'altres no van aconseguir que se'ls reconegués aquesta condició i, per això, reclamen per les ferides sofertes i les seqüeles que encara pateixen.

Un d'ells, que va necessitar fins i tot ser ingressat després de l'explosió accidental que es va produir mentre inspeccionaven la runa, va explicar que també el seu fill, que tenia 10 anys quan va succeir tot, ha sigut declarat víctima del terrorisme i que tots dos estan en tractament per l'estrès que els va generar.



Caramels

A l'arribar al judici, els advocats van trobar sobre les taules que ocupen uns caramels, que almenys alguns van interpretar com una mostra de la intenció del president del tribunal, Alfonso Guevara, de reconduir les relacions que manté amb ells després d'una primera setmana molt tensa que va provocar la queixa del Consell de l'Advocacia Catalana.

Aquest dimarts la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona va arribar a demanar al Consell General del Poder Judicial que actués contra el magistrat per haver enviat «a les escombraries» uns escrits presentats pels lletrats, entre els quals, un informe pericial que qüestiona la mort d'Es-Satty.

Durant tota la sessió, Guevara va mostrar una paciència gens habitual en ell i no se li va sentir ni un crit quan va haver d'interrompre a la defensa de Houli per preguntar-li quin interès tenia per a la causa que un bomber declarés sobre què havia recollit la policia, com si dubtés de l'actuació que van desplegar a Alcanar els Mossos.