Puigdemont pot liderar la llista de Junts d'acord amb el reglament de les primàries

La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va evitar ahir entrar en «hipòtesis» sobre quina posició simbòlica ocuparà Carles Puigdemont a la candidatura a les eleccions catalanes, si bé la direcció del partit assegura tenir «marge» per definir l'encaix de l'expresident, fins i tot com a cap de llista. La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, el conseller de Territori, Damià Calvet, i l'advocat i exregidor Jordi Ferrés pugnaran a les primàries de JxCat per elegir el presidenciable del partit el 14F, després que Puigdemont confirmés la setmana passada des de Waterloo la seva renúncia a ser candidat a la Presidència, tot i que sí que ha avançat que serà a la llista electoral i «liderarà» el projecte.

Si bé l'expresident català no va donar detalls sobre quin lloc podria ocupar a la llista, fonts del partit el situen amb tota probabilitat com a cap de llista «simbòlic» per Barcelona: la seva intenció seria posicionar-se pròximament per encapçalar la llista i formar així «tiquet» electoral amb el candidat a la Presidència que resulti elegit.

El calendari de primàries tindrà fins a tres votacions telemàtiques: la primera, el 29 i 30 de novembre, per elegir el presidenciable; després, a mitjans de desembre, s'efectuarà una segona votació per a les primeres posicions de la llista; i, finalment, en tercer lloc, la resta de la candidatura.

En una roda de premsa telemàtica, Artadi va evitar posicionar-se sobre «hipòtesis», en ésser preguntada si Puigdemont podria en efecte presentar-se en una de les votacions per ser cap de llista de Barcelona o si bé hi hauria un altre mecanisme per encaixar la seva presència simbòlica a la llista. La dirigent va insistir que s'haurà d'esperar que l'expresident es «pronunciï quan cregui» i que aquest «decideixi què vol fer», respecte al fet que «té tot el suport» de la direcció del partit, que «no entrarà en hipòtesis sobre què farà o no» Puigdemont.

Però davant dels dubtes sobre com el reglament de primàries podria acomodar aquesta intenció de Puigdemont, Artadi va ser preguntada reiteradament sobre com l'expresident podria aspirar a liderar la llista de forma simbòlica, ja que el reglament estableix que, en la candidatura per Barcelona, es triaran vuit persones per ocupar les posicions «immediatament posteriors» a la que ocuparà el presidenciable. La vicepresidenta del partit va recordar que el reglament de primàries, «si bé tanca alguna de les posicions», també «deixa marge a la direcció per acabar de completar una llista» que, en tot cas, seria sotmesa a una votació definitiva. I és que el propi reglament, en un altre article, també assenyala que «l'executiva nacional completarà la llista en cadascuna de les circumscripcions un cop s'hagin proclamat els resultats de les primàries de la primera i segona urna», uns canvis per criteris com suports rebuts, paritat, pluralitat ideològica, equilibri territorial, diversitat professional, diversitat professional o equilibri entre experiència i renovació.