Condemnada a 22 anys de presó la viuda negra de Patraix

El magistrat que va presidir el judici de jurat contra María Jesús Moreno (Maje) i Salvador Rodrigo (Salva), ha condemnat a 22 anys de presó la dona i a 17 el seu examant per l'assassinat del marit d'ella, l'enginyer de Novelda Antonio Navarro Cerdán, comès a les 7.40 hores del 16 d'agost del 2017 a la plaça de garatge que la víctima tenia llogada al quart soterrani del pàrquing ubicat al número 14 del carrer de Calamocha, al valencià barri de Patraix. A més, el magistrat els condemna a indemnitzar solidàriament amb 250.000 euros la família de la víctima.

L'esperada sentència imposa a Maje els mateixos 22 anys que ja sol·licitava per a ella el fiscal com a autora d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu. La resolució del magistrat José María Gómez Villora, que arriba dues setmanes i mitja després que els nou membres del jurat consideressin els dos acusats culpables d'haver planificat junts el crim que va executar Salva, detalla que la coneguda com a 'viuda de Patraix' és també autora del crim.

En el cas de la interlocutòria material, el jutge recull per a ell una de les dues circumstàncies atenuants que demanava la defensa: la de col·laboració amb la justícia. La defensa de Salva, exercida per Julita Martínez, demanava la de confessió tardana –per ajudar la Policia a localitzar el ganivet amb què va assassinar la seva víctima de vuit ganivetades i per canviar voluntàriament la seva declaració el novembre del 2019 incriminant Maje en la planificació i execució del crim– i la de reparació del mal –per haver demanat al director de la seva entitat bancària que rescatés el seu pla de pensions i el consignés a favor de la família d'Antonio en el compte del jutjat.

El jurat va considerar provats en el seu veredicte els fets indirectes que ratificaven aquestes dues circumstàncies, però el magistrat ha considerat que només una d'elles té prou entitat jurídica per transformar els fets en atenuant, cosa que, a la pràctica, suposa una rebaixa d'un any sobre la pena que inicialment demanava el fiscal per a Salva: 18 anys.

L'acusació pública, exercida per Vicente Devesa, no va modificar ni un dia aquesta sol·licitud de pena en les seves conclusions finals, al terme del judici, però l'acusació particular sí que va rebaixar en quatre anys la seva sol·licitud inicia de 20 anys de presó que, per tant, va quedar en 16.

La defensa de Salva, que partia de la sol·licitud d'absolució en les seves conclusions provisionals exposades a l'inici del judici, va modificar el seu criteri i, en les definitives, va admetre per al seu client el delicte d'assassinat, però demanava una condemna de només 7,5 anys a l'entendre que se li havien d'aplicar els dos atenuants citats.

El jutge, analitzats els fets i les circumstàncies de la seva participació en l'assassinat d'Antonio Navarro Cerdán, ha decidit, per tant, imposar-li 17 anys de presó, dels quals haurà de descomptar els gairebé tres que fa, ja que és a la presó, el mateix temps que l'altra condemnada, Maje.

Precisament serà l'advocat de la viuda, el penalista Javier Boix, l'únic que recorri davant el Tribunal Superior de Justícia de la C. Valenciana (TSJCV) la sentència notificada avui a les parts, acció que ja va anunciar tot just conèixer el veredicte del jurat, la tarda del 30 d'octubre passat.