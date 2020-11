L'esquerra independentista engega una «ofensiva» i crida a l'autoorganització per fer front a la crisi

L'esquerra independentista engega una "ofensiva" i crida a mobilitzacions i a l'autoorganització per fer front a la crisi social i econòmica generada per la pandèmia. En una concentració convocada per Alerta Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant i SEPC, prop de 150 persones han demanat mesures "urgents" per combatre la crisi i han exigit "que la paguin els rics". Les organitzacions convocants han protestat per la gestió que s'està fent des de les administracions i han apel·lat a l'autogestió de les xarxes de suport i els moviments per avançar cap a "una altra manera de viure". També han advertit que és la primera mobilització de més que en vindran.

"Sabem que la sortida passa per una altra manera de viure que aconseguirem mitjançant l'autoorganització popular", ha assegurat en declaracions als mitjans la diputada de la CUP Maria Sirvent. La cupaire també ha denunciat que encara s'estan patint els efectes de la crisi del 2008 i que estan "fartes de retallades i precaritzacions". "Tenim clar que aquesta crisi no la pagarem la classe treballadora", ha conclòs.

Al seu torn, Adriana Roca, d'Arran, ha fet una crida a "sumar-se" a les propostes i mobilitzacions que es facin i ha apel·lat especialment a les joves convidant-les a "canalitzar el seu malestar" i "organitzar-se" pel seu futur.

En una línia similar s'ha expressat la Rita, militant d'Endavant, a l'inici de la concentració. Segons ella, la gestió dels governs està "enfonsant en la més absoluta misèria" la població i ha fet referència als problemes per cobrar els ERTO, l'atur o els ajuts als autònoms, entre altres. "Malgrat tot seguim mobilitzades perquè ara és més necessari que mai que demostrem que hi ha una altra manera de fer les coses", ha remarcat.



Mesures

Entre les mesures que demanen les organitzacions i que han recollit en un manifest hi ha posar tots els recursos assistencials i sanitaris privats sota control públic, el transport públic gratuït o la suspensió de desnonaments i pagaments de lloguers i hipoteques.

També proposen l'expropiació dels habitatges buits en mans de grans tenidors i l'accés gratuït a llum, aigua, gas i telecomunicacions mentre duri la crisi a través del control públic de les empreses de serveis essencials per garantir-ho, així com el retorn del rescat bancari i una 'taxa covid'.

A més, exigeixen la prohibició d'acomiadaments i ERTO a empreses "amb grans beneficis", un permís de feina retribuït per a treballadors amb persones a càrrec i una renda bàsica mentre duri l'emergència social.

També recullen que cal la regularització de totes les persones migrades i refugiades i el tancament dels CIE.

"El seguit de mesures que proposem són un pla de xoc davant l'abisme al que ens porta una gestió de la crisi que prioritza els beneficis econòmics per sobre de les persones", ha assegurat el Juan, militant de COS que ha llegit el manifest durant la concentració. "Hi ha una altra manera, de nosaltres depèn aconseguir-la", ha afegit.

La concentració ha durat prop d'una hora i durant aquesta els manifestants han exhibit cartells al crit de 'Visca la lluita de la classe obrera!'.