El Nadal que preveu la Generalitat: àpats de fins a 10 persones i amb toc de queda

L'esborrany del pla de desescalada que han preparat els departaments de Salut i Interior deixa entreveure com seran les festes de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. Per aleshores, i si la pandèmia ho permet, Catalunya s'hauria de trobar en la tercera fase del pla de la Generalitat, que arrencaria el 21 de desembre.

En aquest tram de la desescalada, es contempla ampliar a 10 el nombre de persones permeses en una reunió social. Això donaria peu a poder realitzar àpats nadalencs de fins a deu persones, però només per dinar o sopar fins a les 22 h, ja que a la nit seguirà vigent el toc de queda entre les 22 h i les 6 h de l'endemà.

A més, els bars i restaurants ja podrien obrir fins a les 21 hores amb el 50% del seu aforament. Per tant, dinars de Nadal sí que s'haurien de poder realitzar en establiments d'oci, però no així tampoc els sopars.

Quant a la mobilitat, es preveu que a partir del dia 21 de desembre ja sigui possible circular lliurament per tot Catalunya, però es mantindrà el confinament perimetral de tot el Principat. Per tant, es podria anar a celebrar les festes a casa de familiars que viuen fora del nostre municipi i de la nostra comarca, però no en una altra autonomia.

L'inici de la quarta fase, prevista per al 4 de gener, no contempla canvis en la restauració no en el número de persones que es podran reunir i, per tant, les celebracions de Reis tindrien les mateixes condicions que les esmentades per Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any.