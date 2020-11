Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 18 de novembre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia a la regió central: "Els nous contagis de covid cauen amb força al Bages, el Berguedà i el Solsonès". La fotografia és per a la reforma, després de cinc segles, de la resclosa de la Séquia. El diari també destaca que les defuncions a les dues residències de Puig-reig pugen a 24; la cultura de Solsona es reuneix per primer cop en una taula virtual; BBVA i Sabadell coincideixen en 14 municipis de la Catalunya Central; el Congost estrena pista d'atletisme i prepara gespa per al beisbol; i entrevista al periodista Josep Sucarrats: «El menjar i els mercats expliquen molt bé com és una ciutat».

